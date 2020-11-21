Охотиться нельзя было 6 лет: На Донетчине стартовал сезон охоты на диких животных (Видео)

На Приазовье стартовал сезон охоты на диких животных, которого не было в течение последних 6 лет.

Охотиться разрешено на уток, лису, куликов, гуся, куропатку серую, фазана, перепела, на кролика дикого и зайца-русака. Полный перечень разрешенной и запрещенной к охоте дичи можно прочитать на сайте Донецкой облгосадминистрации. Что важно – охота разрешена только в субботу и воскресенье.

«На территории Донецкой области охота открыта у 13 пользователей охотничьих угодий», – рассказал директор ГП «Приазовское лесное хозяйство» Игорь Москаленко.

В Мариупольском районе – охота будет открыта в ОРХ «Уждача» и ГП «Приазовское лесное хозяйство»

Чтобы выйти на охоту, человек должен иметь удостоверение охотника, у него должна быть изменена карточка добычи дичи. Также должен быть уплачен госпошлина и приобретена отстрелочная карточка или лицензия.

Количество отстрелянной дичи, по словам Москаленко, регламентируется законом и приказом на открытие охоты по виду дичи. Например, за день охоты можно по отстрелочной карточке отстрелить лишь одного зайца или одного фазана.

Главный лесничий Приазовья объясняет, что охота ведется в охотничьих хозяйствах, в задачи которых в том числе входит охрана и учет дичи. Также в хозяйствах подкармливают животных в зимних условиях, занимаются дичеразведением.

Кабанов, которых выращивают на Донетчине, хотят взять для переселения в другие области – так как они пропали в дикой природе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Мариупольское ТВ»