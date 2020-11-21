В «ДНР» собирают «резервистов»

В «ДНР» «глава республики» Денис Пушилин подписал «указ» о явке «пребывающих в запасе» на пункты предварительного сбора. Соответствующий «документ» сегодня, 21 ноября, опубликован на местных интернет-ресурсах.

«Военному комиссару ДНР совместно с главами администраций районов, городов, районов в городах ДНР в период с 23 ноября по 27 ноября 2020 года обеспечить проведение контрольного оповещения и явку граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан», – сказано в «документе».

Сообщается, что «мероприятия проводятся в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва».

Кроме того, «министру внутренних дел» поручено «содействовать в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки укрывающихся от нее».

«Руководителям органов власти и местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности предписано оповестить работающих, проходящих службу или обучающихся у них граждан, которые находятся в резерве, а также на время проведения мероприятий сохранить за ними рабочие места и оплату труда», – уверяют в «ДНР».