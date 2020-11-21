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В Донецкой области коронавирус унес еще 11 жизней (Карта)

21.11.20 18:12
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

На Донетчине за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 11 жизней в Донецкой области:

  • 3 – в Мирноградской ОТГ;
  • по 2 – в Волновахской и Великоновоселковской ОТГ;
  • по 1 – в Мангушской, Добропольской, Покровской и Селидовской ОТГ.

За пятницу, 20 ноября, лаборатории сообщили о еще 463 больных, среди которых 11 детей:

  • 232 – в Мариупольской ОТГ;
  • 65 – в Краматорской ОТГ;
  • 38 – в Славянской ОТГ;
  • 30 – в Бахмутской ОТГ;
  • 15 – в Часовоярской ОТГ;
  • 12 – в Александровской ОТГ;
  • по 9 – в Добропольской и Торецкой ОТГ;
  • 8 – в Северской ОТГ;
  • 6 – в Селидовской ОТГ;
  • по 5 – в Константиновской и Мангушской ОТГ;
  • 4 – в Белозерской ОТГ;
  • по 3 – в Лиманской, Угледарской и Сартанской ОТГ;
  • по 2 – в Дружковской, Никольской и Марьинской ОТГ;
  • по 1 – в Авдеевской, Светлодарской, Мирноградской, Иллиновской, Волновахской, Кураховской, Новогродовской, Покровской, Черкасской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 19 691 случай заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 7 174 человека (36,4% от всех заболевших);
  • на лечении – 12 173 пациента (61,8%);
  • летальных случаев – 344 (1,7%).

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