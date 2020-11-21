Больше всего – в Северодонецке и Лисичанске: На Луганщине выявили новых заболевших коронавирусом

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 143 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 25 человек;

Лисичанск – 14;

Рубежное – 8,

Беловодский район – 4;

Белокуракинский – 6;

Кременской – 6;

Марковский – 1;

Меловской – 6;

Новоайдарский – 15;

Новопсковский – 6;

Попаснянский – 12;

Сватовский – 15;

Старобельский – 11;

Троицкий – 14.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 617 человек, из них:

выздоровели – 3 127 человек;

лечатся – 2 354 пациента, в том числе 348 – стационарно, 2 006 – амбулаторно;

умерли – 136 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,1%.