Больше всего – в Северодонецке и Лисичанске: На Луганщине выявили новых заболевших коронавирусом

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 143 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 25 человек;
- Лисичанск – 14;
- Рубежное – 8,
- Беловодский район – 4;
- Белокуракинский – 6;
- Кременской – 6;
- Марковский – 1;
- Меловской – 6;
- Новоайдарский – 15;
- Новопсковский – 6;
- Попаснянский – 12;
- Сватовский – 15;
- Старобельский – 11;
- Троицкий – 14.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 617 человек, из них:
- выздоровели – 3 127 человек;
- лечатся – 2 354 пациента, в том числе 348 – стационарно, 2 006 – амбулаторно;
- умерли – 136 человек.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,1%.