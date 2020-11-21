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Больше всего – в Северодонецке и Лисичанске: На Луганщине выявили новых заболевших коронавирусом

21.11.20 18:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 143 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 25 человек;
  • Лисичанск – 14;
  • Рубежное – 8,
  • Беловодский район – 4;
  • Белокуракинский – 6;
  • Кременской – 6;
  • Марковский – 1;
  • Меловской – 6;
  • Новоайдарский – 15;
  • Новопсковский – 6;
  • Попаснянский – 12;
  • Сватовский – 15;
  • Старобельский – 11;
  • Троицкий – 14.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 617 человек, из них:

  • выздоровели – 3 127 человек;
  • лечатся – 2 354 пациента, в том числе 348 – стационарно, 2 006 – амбулаторно;
  • умерли – 136 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,1%.

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