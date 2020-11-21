«Дорога в Мариуполь заняла 34, мать его, часа»: Ездить из «ДНР» через РФ стало сложнее из-за снега на трассе (Фото)

Трассы в Ростовской области РФ занесены снегом, что значительно усложняет и продлевает поездки. Однако желающим попасть на подконтрольную украинским властям территорию другого пути из «ДНР» нет. Работа пунктов пропуска на линии разграничения со стороны «республик» практически остановлена, и люди едут на подконтрольные территории – через Россию.

В местном паблике в соцсети Ирина показала, по какой трассе приходилось ехать 2 дня назад. «Ростовская трасса. Вот наши безковидные поездочки через РФ длиною в тысячи км. Спасибо всем за заботу…», – написала Ирина и добавила, что путь к банкоматам на линии разграничения для стареньких пенсионеров заблокирован, а «по таким трассам самое оно для спартанцев донецких».

Под кадрами – масса возмущенных комментариев от согласных с Ириной людей: «Так отож... Да, заботится наша народная о нас… Люди вынуждены тысячи км в объезд ехать! Откройте, бл**и, КПП, чтобы люди могли попасть в ту же Донецкую область. В Курахово – 40 км! А через РФ?! Не, не виновата "республика"… Решение проблемы: открыть эти долбанные блокпосты, чтобы дети наконец-то увидели своих родителей, а родители детей. Только не говорите, что в Украине бушует вирус и о нас таким образом заботятся!... Бедные, бедные наши люди».

Есть мнение, что обвинять нужно власти Ростовской области. «Причем тут республика? Они в Волгодонске должны убирать? Так это вопрос к ростовским службам», – пишет Виктор.

При этом люди говорят о том, что данная схема проезда через РФ приносит прибыль, поэтому так и будет продолжаться: «А на ком тогда перевозчикам бабло зарабатывать?... Вы же прекрасно понимаете, что это бизнес, поэтому будет так, как будет, и на очень долго, радуйтесь, что еще не через Казахстан».

Гневных откликов досталось и «главе ДНР» Денису Пушилину:

Елена: «И как чухает себя Пушилин? Как ему спится? Как проклятия людей отражаются на самочувствии? Прям сочувствую!»;

Михаил: «Нормально ему спится. Или вы думаете, в этих схемах участвуют люди с совестью и честью?»;

Дмитрий: «Ага. Ему даже не икается».

В соцсетях делятся своими историями, люди, имеющие личный опыт, уточняют, сколько времени занимали поездки:

Дмитрий: «У меня тесть поехал в Мариуполь через РФ и попал в самый снег. Короче, дорога заняла 34, мать его, часа»;

Татьяна: «Мы с субботы на воскресенье ехали, еще снега не было, только туман густой местами. Побили рекорд, доехали за 22 часа из Киева до Горловки»;

Ольга: «Ехали с воскресенья на понедельник, уже с погодой не так повезло как вам, но проехали достаточно быстро, до Харькова за 16 часов».

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова прокомментировала ситуацию с закрытыми пунктами пропуска на Донбассе и вынужденными поездками людей из неподконтрольных правительству территорий через Россию на подконтрольные украинским властям территории. Она, в частности, сообщила, что подразделения «Ощадбанка» будут размещаться в том числе на КПВВ.