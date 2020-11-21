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Донецк сегодня выглядит по-осеннему хмурым: Опубликованы новые кадры (51 фото)

21.11.20 19:21
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

Несмотря на то, что первый снег уже выпал (и успел растаять), сейчас Донецк выглядит по-осеннему хмурым. Жители города в соцсетях делятся запечатленными в разных частях города кадрами.

В частности, Александр Валентинович показал мост через Кальмиус, установленного недавно в районе «Камаз-центра» робота, пр. Ильича, магазины, детские площадки.

Еще один дончанин, Сергей Голоха, продемонстрировал «Царь-пушку», бульвар Пушкина, район Шахтерской площади, Парк кованых фигур.

Дончанка Светлана Ковальская поделилась кадрами со своей прогулки по набережной Кальмиуса.

Житель Донецка Игорь Ражев показал «несколько штрихов пл. Коммунаров и Горсада».

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