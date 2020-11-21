Пенсии переселенцев: В «Ощадбанке» объяснили, когда можно изменить отделение доставки карты

Внутренне перемещенные лица могут изменить отделение доставки новой карты «Ощадбанка» для пенсионных выплат в момент ее заказа. Такое разъяснение дали переселенцу в колл-центре «Ощадбанка».

Переселенец Виталий задал вопрос, может ли он новую карту для пенсионных выплат, которая находится в Константиновке, перевести в отделение и получить ее в Полтаве. Мужчина уточнил, что речь идет о стандартной банковской карте, а не об электронном пенсионном удостоверении.

«Изменение отделения доставки карты возможно в момент ее заказа. Для оформления перевыпуска рекомендуем обратиться в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом», – говорится в ответе от официального представителя банка.

На форуме Виталию посоветовали заказать дополнительную карту в нужное отделение. «Раньше уже выданные карты между отделениями не перемещали», – написал участник форума.

Напомним, из-за карантина «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц (в т.ч. ЭПУ) до 1 января 2021 года. Новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.

В «Ощадбанке» подчеркнули, что продление срока действия просроченных карт до 1 января касается исключительно внутренне перемещенных лиц. Во всех остальных случаях карта будет неактивна после окончания срока ее действия.