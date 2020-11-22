Не хватает маршруток и мест в детсадах: Правозащитница назвала главные проблемы системы прописки

Нынешняя система регистрации места проживания (прописки) несовершенна. Именно из-за нее в крупных городах не хватает мест в школах и детсадах, невозможно запустить новый маршрут транспорта или увеличить число маршруток на существующем. Об этом рассказала правозащитница, переселенка из Луганска Людмила Янкина/

«Темой регистрации я занимаюсь более 5 лет. Началось с того, что я не смогла проголосовать на местных выборах в 2015 году, т. к. у меня была "не та" регистрация места проживания. Я прописана в Луганске, поэтому не смогла проголосовать в Киеве, т. к. тогда не было технической возможности. Сейчас эта возможность уже есть», – пояснила она.

Несовершенство нынешней системы прописки – люди из-за регистрации места проживания не могут полноценно реализовать свои права. Достижением последних лет в этом направлении стала возможность голосовать на выборах и выбирать семейного врача независимо от прописки, а по фактическому месту пробивания.

Эти достижения стали плюсом не только для людей, но и для государства. Так как государство не знает, сколько у него по факту живет людей в том или ином населенном пункте.

«Сейчас реестр территориальной громады работает таким образом, что он фиксирует только тех людей, которые имеют регистрацию места проживания, но не фиксирует тех, кто фактически живет в этой громаде. То есть здесь могут жить люди из иных громад, и не жить люди из этой. И на данные реестра территориальной громады вообще нельзя полагаться. А государственная система построена таким образом, что основываются именно на реестрах громад – в бюджетных расчетах, в развитии инфраструктуры (создании школ, детсадов, поликлиник, новых маршрутов транспорта и т.д.)», – описала проблему Янкина.

Поэтому в стране постоянно «рвутся» показатели. Особенно в городах-миллионниках, которые недополучают финансирование. «Потому что это города-магниты, в которые все стремятся из более малых населенных пунктов. Люди приезжают, но не имеют возможности здесь зарегистрироваться. Соответственно, громада не знает, что в ней живут эти люди (даже если человек там платит налоги). Потому что нет технической возможности ее зарегистрировать. И это население невозможно учесть в бюджете. Соответственно, стране невозможно адекватно распределять свои ресурсы и рассчитывать на них», – продолжила правозащитница.

Если условно распределить громады на малые, средние и крупные, то описанная проблема касается именно крупных. «У малых на самом деле нет такой проблемы, в ней нет большого числа незарегистрированных жителей. Она продолжает получать столько денег, сколько здесь зарегистрировано людей. И малая громада получает больше денег, чем по факту ей нужно», – констатировала она.

Но это несправедливо по отношению к большим городам. По словам правозащитницы, например, в Киеве проживает на 30% людей, чем зарегистрировано. «Те же Одесса, Харьков, Днепр… И мы потом фиксируем, что не хватает маршрутных такси, не хватает мест в школах и детских садах и пр.», – отметила Людмила Янкина.

Что касается медицины, то сейчас реформирована система только первого уровня (семейные врачи, не имеющие специализации). Благодаря чему можно подписать декларацию с семейным врачом где угодно и сколько угодно раз. Этот момент теперь не зависит от прописки. «А вот на втором и третьем уровне (специализированные и более сложные услуги, лечение с помощью высокотехнологичного оборудования и высокоспециализированных процедур, – ред.) это еще не работает. Вы должны получать услугу или платно, или по месту регистрации. Например, диализный центр в Киеве. Даже если человек имеет весь набор документов, направление от врача – этого недостаточно для бесплатной услуги, нужна регистрация места проживания. А диализ невозможно отложить, без этого человек может просто умереть через несколько дней. Поэтому родственники пациента вынуждены срочно искать прописку, чтобы спасти ему жизнь», – привела пример правозащитница.

«Это сейчас настолько абсурдно, что нет смысла говорить, что эта система регистрации места проживания работает хорошо, что она учитывает интересы громады, человека. Нет», – подчеркнула Янкина.

Она напомнила, что в 2003 году был подписан закон о свободе перемещения граждан, с этого момента люди начали свободно передвигаться по стране, человек может сам выбирать и город проживания, и сколько лет он там хочет жить. «И соответственно он должен иметь возможность получить все услуги по фактическому месту проживания – сколько бы раз человек не переезжал. Раз есть свобода передвижения, то на этом должна базироваться вся система», – отметила эксперт.

«И мы сейчас пытаемся построить такую систему, что как только человек приехал в иную громаду, все абсолютно сервисы должны "переехать" за ним. То есть приехал, зарегистрировался в какой-то срок в органе местного самоуправления (при этом ничего не нужно доказывать, можно подать заявление через тот же интернет просто как факт нового места жительства), и получаешь услуги», – рассказала она о разработках правозащитников.

При этом регистрация в новой системе не будет давать право собственности на жилье, поэтому арендодатели могут не беспокоится, что у них зарегистрировались квартиросъемщики. И будет легко как зарегистрироваться, так и снять человека с учета собственнику квартиры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»