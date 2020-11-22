Сводка из зоны ООС за 21 ноября: Версии сторон конфликта (Фото)

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) украинская сторона и «ДНР» зафиксировали по одному нарушению «режима тишины».

Как сообщает штаб ООС, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи села Водяное (Донецкая обл.).

«Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.

В «ДНР» также говорят об одном нарушении «режима тишины» со стороны ВСУ.

«По территории ДНР… применялось следующее вооружение: Донецкое направление – АГС, 5 гранат. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Спартак… Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», – говорится в сообщении представительства «республики» Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«В ходе исследования территории выявлено попадание второй ракеты ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) противника в хозяйственную постройку частного дома в Спартаке, в результате чего погиб домашний скот», – заявил «замначальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

Он также продемонстрировал ПТРК, утверждая, что это вооружение ВСУ:

В «ЛНР» нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.