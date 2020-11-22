COVID-19 за сутки: В Украине заболели 12 тысяч жителей

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 12 079 новых случаев COVID-19, среди заболевших – 489 детей и 375 медработников. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях», – уточнил министр.
Также за минувшие сутки:
- летальных случаев – 138;
- выздоровели – 4604 чел.;
- проведено тестирований – 34 397 (в том числе методом ПЦР – 27 998, методом ИФА – 6 399).
За все время пандемии в Украине коронавирус подтвержден в 624 744 случаях, из них;
- выздоровели – 286 917 (46% от всех зараженных);
- на лечении – 326 876 чел. (52%);
- летальных случаев – 10 951 (1,8%).
Количество заболеваний по регионам:
- г. Киев – 59 006 случаев;
- Винницкая область – 15 314 случаев;
- Волынская область – 21 456 случаев;
- Днепропетровская область – 28 561 случай;
- Донецкая область – 20 026 случаев;
- Житомирская область – 26 154 случая;
- Закарпатская область – 21 368 случаев;
- Запорожская область – 23 800 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;
- Киевская область – 30342 случаи;
- Кировоградская область – 4258 случаев;
- Луганская область – 5 666 случаев;
- Львовская область – 40 879 случаев;
- Николаевская область – 14 957 случаев;
- Одесская область – 37 365 случаев;
- Полтавская область – 18 243 случая;
- Ровенская область – 27 912 случаев;
- Сумская область – 22 612 случаев;
- Тернопольская область – 25 566 случаев;
- Харьковская область – 51 398 случаев;
- Херсонская область – 8549 случаев;
- Хмельницкая область – 26 227 случаев;
- Черкасская область – 17 748 случаев;
- Черновицкая область – 31034 случаи;
- Черниговская область – 14 444 случая.