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COVID-19 за сутки: В Украине заболели 12 тысяч жителей

22.11.20 09:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 12 079 новых случаев COVID-19, среди заболевших – 489 детей и 375 медработников. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях», – уточнил министр.

Также за минувшие сутки:

  • летальных случаев – 138;
  • выздоровели – 4604 чел.;
  • проведено тестирований – 34 397 (в том числе методом ПЦР – 27 998, методом ИФА – 6 399).

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвержден в 624 744 случаях, из них;

  • выздоровели – 286 917 (46% от всех зараженных);
  • на лечении – 326 876 чел. (52%);
  • летальных случаев – 10 951 (1,8%).

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 59 006 случаев;
  • Винницкая область – 15 314 случаев;
  • Волынская область – 21 456 случаев;
  • Днепропетровская область – 28 561 случай;
  • Донецкая область – 20 026 случаев;
  • Житомирская область – 26 154 случая;
  • Закарпатская область – 21 368 случаев;
  • Запорожская область – 23 800 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;
  • Киевская область – 30342 случаи;
  • Кировоградская область – 4258 случаев;
  • Луганская область – 5 666 случаев;
  • Львовская область – 40 879 случаев;
  • Николаевская область – 14 957 случаев;
  • Одесская область – 37 365 случаев;
  • Полтавская область – 18 243 случая;
  • Ровенская область – 27 912 случаев;
  • Сумская область – 22 612 случаев;
  • Тернопольская область – 25 566 случаев;
  • Харьковская область – 51 398 случаев;
  • Херсонская область – 8549 случаев;
  • Хмельницкая область – 26 227 случаев;
  • Черкасская область – 17 748 случаев;
  • Черновицкая область – 31034 случаи;
  • Черниговская область – 14 444 случая.

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