COVID-19 за сутки: В Украине заболели 12 тысяч жителей

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 12 079 новых случаев COVID-19, среди заболевших – 489 детей и 375 медработников. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях», – уточнил министр.

Также за минувшие сутки:

летальных случаев – 138;

выздоровели – 4604 чел.;

проведено тестирований – 34 397 (в том числе методом ПЦР – 27 998, методом ИФА – 6 399).

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвержден в 624 744 случаях, из них;

выздоровели – 286 917 (46% от всех зараженных);

на лечении – 326 876 чел. (52%);

летальных случаев – 10 951 (1,8%).

Количество заболеваний по регионам: