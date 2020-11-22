Данные за сутки: В «Л-ДНР» высокий уровень смертности от коронавируса

В «Л-ДНР» за прошедшие сутки от коронавируса скончались 17 жителей, зарегистрировано 77 новых случаев COVID-19. Таковы сводные данные «минздравов», озвученные сегодня, 22 ноября.

В «ДНР» за сутки скончалось 16 пациентов – мужчины в возрасте от 28 до 78 лет и женщины в возрасте от 46 до 83 лет.

Также установлены 64 новых заразившихся коронавирусом (54 случая установлены при тестировании, 10 – клинико-эпидемиологически).

«За сутки выявлено 76 случаев пневмоний, из них госпитализирован 51 чел. Всего на лечении 1790 пациентов с пневмониями, из них 500 на кислородной поддержке (+16 за сутки)», – говорится в сообщении «минздрава ДНР».

С начала пандемии в «ЛНР» по состоянию на утро 22 ноября зарегистрировано 9 844 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 4 597 чел. (47% от всех заболевших);

на лечении – 4 332 чел. (44%);

летальных случаев – 915 (9%).

Так, в «ЛНР» за сутки скончался 1 пациент, это 133-й летальный исход от коронавируса в «республике». Зарегистрированы 13 новых заболевших.

С начала пандемии в «ЛНР» – 1745 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1501 чел. (86% от всех заболевших);

на лечении – 111 чел. (6%);

летальных случаев – 133 (8%);

Отметим, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области уровень смертности от коронавируса составляет 1,7%, Луганской – 2,4%. Всего по стране – 1,8%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 22 ноября в Украине COVID-19 заболели 624 744 человек (286 917 пациентов выздоровели, 10 951 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 21 ноября) – 19 691 случай (выздоровели – 7 174 пациента, летальных случаев – 344), Луганской области (на 21 ноября) – 5 617 случаев (выздоровели – 3 127 пациентов, летальных случаев – 136).