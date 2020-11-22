Последний на Донбассе: В Славянске снова выбирают мэра

Сегодня, 22 ноября, в Славянске (Донецкая обл.) проходят повторные выборы городского головы, передают «Донецкие новости».

Во второй тур вышли: действующий мэр Вадим Лях и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. В первом туре, который прошел 25 октября, Лях отставал от Придворова всего на 242 голоса.

По информации Славянской территориальной избирательной комиссии, все избирательные участки открылись вовремя в 8:00. Голосование проходит в штатном режиме. Оно продлится до 20:00.

Как сообщили в полиции Донецкой области, в Славянске по факту нарушения избирательного законодательства открыто уголовное производство. Правоохранители проверяют информацию относительно вероятного подкупа избирателей за одного из кандидатов на пост главы Славянской объединенной территориальной громады.

«В полицию обратился местный житель и сообщил о том, что на его мобильный телефон поступило сообщение о денежном переводе с предложением проголосовать за одного из кандидатов. Полиция проводит проверку этой информации в рамках открытого уголовного производства. Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей)», – говорится в сообщении.

Напомним, что Славянск на Донбассе остается последним городом, в котором не определен мэр на выборах-2020. Руководители большинства городов Донетчины определились в первом туре, как и в Луганской области. Второй тур назначен лишь в Краматорске и Славянске. В Краматорске голосование прошло 15 ноября, мэром избран Александр Гончаренко, директор по маркетингу и сбыту ПАО «Энергомашспецсталь», самовыдвиженец.