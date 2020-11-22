Есть нюансы для переселенцев: Особенности статуса безработного в период карантина

Регистрация безработным в центре занятости и помощь по безработице – это не одно и тоже. Это две отдельные процедуры, каждая из которых регулируется своим порядком: первая – это статус, вторая – это выплата помощи. О статусе безработного рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

«Поэтому, если вас интересует помощь по безработице, а вам предлагают написать только одно заявление – это повод задуматься, придет ли что-то на карточку в конце месяца», – акцентировали правозащитники

Регистрация безработных и получение помощи происходит по месту обращения независимо от регистрации места проживания (прописки, места выдачи справки переселенца и т.д.).

Для получения статуса безработного нужно обратиться в Центр занятости (ЦЗ) и предоставить перечень документов:

заявление о предоставлении статуса (образец здесь);

паспорт (или другой паспортный документ, документ иностранца);

идентификационный код (ИНН);

трудовая книжка (ее дубликат либо справка архивного учреждения об увольнении);

документы об образовании;

военно-учетный документ (при необходимости);

в зависимости от ситуации и статуса заявителя также могут потребоваться другие данные.

Внутренне перемещенные лица могут зарегистрироваться в ЦЗ и получать помощь даже при отсутствии документов, необходимых для предоставления статуса (до восстановления данных помощь назначается в минимальном размере).

На период карантина можно стать на учет дистанционно «любыми способами» (например, с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) через портал «Дія»). Но после его окончания оригиналы документов нужно будет предоставить в 10-дневный срок в ЦЗ.

До регистрации вам выдадут направление к потенциальному работодателю. Его необходимо посетить не позднее 7 календарных дней и вернуться в ЦЗ с ответом. В случае вашего личного отказа от подходящей работы – в статусе безработного отказывают. Повторно обратиться вы можете через 7 дней.

Подходящая работа – это предусмотренные законом условия того, какая работа считается таковой (в зависимости от образования, профессии и работы по ней за последний год, способностей). В некоторых случаях это могут быть общественные либо временные работы. Предлагать неподходящую для гражданина работу запрещено.

«То есть для регистрации вас безработным нужен либо отказ работодателя принимать вас на работу сейчас, либо отсрочка больше чем на эти 7 дней до принятия на работу (прохождение медосмотра, проведение конкурса на должность и т.д.)», – пояснили юристы.

Если подходящих вакансий для вас нет, статус предоставляется в первый день.

На время карантина статус и выплаты назначаются с первого дня обращения без направления к работодателю.

Уведомлять о решении, что гражданина взяли на учет как безработного, должны не позднее 7-го календарного дня с дня подачи заявления при посещении ЦЗ. Статус присваивается со дня подачи заявления. Также человека должны ознакомить с информацией о размере выплат, сроке и остальных условиях. Об ознакомлении он расписывается в приложении к своему личному делу. (Но на время карантина этого не требуется, так как человек может лично не являться в ЦЗ).

Причин отказала в статусе безработного всего несколько:

отсутствие документов, указанных выше (на период карантина и для переселенцев не должно применяться);

установление факта занятости;

заявитель не относится к категории граждан , которым может быть предоставлен такой статус;

отказ от подходящей работы (на период карантина не должно применяться);

непосещение работодателя и непредоставление письменного ответа работодателя о результатах собеседования по направлению ЦЗ (на период карантина не должно применяться);

заявитель не вернул помощь по безработице, выплаченную ранее, если получал ее неправомерно.

Хотя в законодательстве четко не прописан перечень лиц, которым не может быть предоставлен статус безработного, его можно примерно описать:

детям до 16 лет (кроме тех, кто работал и был уволен из-за изменений в организации производства или работы);

лицам, которые признаны нетрудоспособными согласно заключению МСЭК;

лицам, у которых вообще отсутствует страховой стаж, кроме бывших учеников/студентов (а также внутренне перемещенных лиц);

лицам, достигшим пенсионного возраста (в том числе по выслуге лет или льготного).

В статусе безработного человек в первую очередь имеет право на содействие в трудоустройстве:

карьерный советник в ЦЗ должен провести с ним углубленное профилирование и составить индивидуальный план по трудоустройству, в котором будут указаны конкретные шаги по трудоустройству;

безработному предоставляются услуги по профориентации;

к поиску работы ЦЗ может привлекать специальные организации-посредники, которые также участвуют в процессе поиска работы безработному;

ЦЗ может предоставить возможность переобучения либо профессиональной подготовки безработным, которые этого хотят.

Для внутренне перемещенных лиц предусмотрены дополнительные гарантии трудоустройства:

компенсация затрат на переезд на новое место работы, затрат на прохождение медицинского и наркологического осмотра по направлению от ЦЗ, если это необходимо для трудоустройства;

компенсация затрат работодателя на работника (зарплата – не выше средней по региону за прошлым месяц; ЕСВ) по срочному трудовому договору до 6 (в отдельных случаях до 12) месяцев – при сохранении за безработным рабочего места минимум в два раза дольше;

компенсация работодателю затрат на переподготовку и повышение квалификации, если он трудоустраивает переселенца не меньше чем на 12 месяцев (сумма не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособного населения);

получение ваучера на обучение для переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности в случае отсутствия подходящей работы (сумма не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособного населения).

Безработный должен:

посещать ЦЗ согласно индивидуальному плану, но не реже раза в месяц, кроме отдельных случаев (в том числе, карантина), когда это необязательно;

активно искать работу и не нарушать рекомендации по трудоустройству, которые предоставляются в ЦЗ;

не предоставлять неправдивую информацию в ЦЗ;

сообщать в ЦЗ о факте трудоустройства или предоставления услуг.

Прекращение статуса возможно по целому ряду причин. Основные:

заявление безработного об отказе от статуса;

трудоустройство либо получение другого вида занятости, учеба на дневной форме, служба в армии;

назначение судом наказания, связанного с лишением/ограничением свободы;

оформление разного рода ухода за другими лицами;

смерть;

признание нетрудоспособным;

назначение пенсии (кроме пенсии по инвалидности);

нарушение правил регистрации безработных и т.д.

После прекращения регистрации, как правило, можно перерегистрироваться снова, но в некоторых случаях это возможно не раньше, чем через:

30 дней – в случае отказа от составления / подписания индивидуального плана трудоустройства либо неисполнения его без уважительных причин;

90 дней – в случае предоставления недостоверных данных, выполнения оплачиваемой работы (предоставление услуг), прекращения обучения по направлению ЦЗ без уважительной причины, отказа от 2-х предложений подходящей работы.

Выход на пенсию, признание нетрудоспособным или смерть исключают последующую регистрацию безработным по понятным причинам.

После лишения статуса выплата помощи прекращается.