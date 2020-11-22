Выборы мэра: В Славянске показали, как идет голосование (Фото)

Голосование на втором туре выборов городского головы Славянской объединенной территориальной громады проходит в штатном режиме с соблюдением карантинных мер. Работают все избирательные участки, передает «Деловой Славянск».

Все члены участковых комиссий имеют защитные маски. Для голосования каждому избирателю необходимо иметь маску, индивидуальную ручку, дети на участки не допускаются.

В этот раз избиратели получают на руки 1 бюллетень с двумя кандидатами на должность головы Славянской ОТГ.

За проведением выборов следят наблюдатели. Также возле некоторых участков проводится параллельный подсчет организациями, проводящими экзит-поллы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 ноября, в Славянске проходят повторные выборы городского головы. Во второй тур вышли: действующий мэр Вадим Лях и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. Все избирательные участки открылись вовремя в 8:00, голосование продлится до 20:00. По факту нарушения избирательного законодательства открыто уголовное производство.