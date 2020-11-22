Спал на вокзале без маски: Безработный житель Покровска должен заплатить 17 тысяч

В Покровске (Донецкая обл.) мужчину оштрафовали на «карантинные» 17 тыс. грн за то, что он находился в зале железнодорожного вокзала без защитной маски. Такое решение вынес Красноармейский межрайонный суд Донецкой области, передают «Донецкие новости».

Вечером 18 октября безработный житель Покровска находился в помещении железнодорожного вокзала. При этом на нем не было защитной маски.

Как отмечается в деле, мужчина поссорился со своей женой, выпил водки и пошел на железнодорожный вокзал, чтобы поспать. В 19:00 к нему подошли сотрудники полиции и сделали замечание относительно средства индивидуальной защиты, но покровчанин в грубой форме ответил, что маски у него нет. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения и подтвердили двое свидетелей.

Полицейские составили на мужчину административный протокол и направили его в суд.

Нарушитель в суд не явился, хотя лично получил повестку 10 ноября. О причинах своего отсутствия он не сообщил.

В итоге, на своем заседании 16 ноября суд назначил покровчанину штраф в 17 тыс. грн, также он должен оплатить 420,40 грн судебного сбора. Если мужчина не оплатит штраф в срок, то суд обязал взыскать с него двойной размер штрафа в принудительном порядке.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.