Заберут собственность, лишат субсидии: Арендодателям не нужно бояться регистрировать квартирантов

Правозащитники разрабатывают более совершенную систему регистрации места проживания (прописки) в Украине. Свободная регистрация не скажется на праве собственности на жилье. Впрочем, и действующая система не позволяет зарегистрированным квартирантам претендовать на квартиру, если она находится в частной собственности. Об этом рассказала правозащитница Людмила Янкина.

Так, предлагается, что человек переехав в любой населенный пункт должен просто подать заявление (можно по интернету) в орган местной власти. Тем самым он будет зарегистрирован по новому месту жительства, данные о нем будут внесены в реестр территориальной громады. И тогда вслед за гражданином «переедут» все услуги, которыми он в новом населенном пункте сможет пользоваться бесплатно.

Среди ТОП-3 страхов людей, что при такой системе «я проснусь одним утром, а в моей квартире зарегистрировано 20 неизвестных мне людей». «В этой связи в новой системе будет полностью разделены понятия имущественного права (владения конкретной собственностью) и возможность зарегистрироваться в ней. Т.е. когда человек подаст заявку на регистрацию нового места проживания, это не будет та регистрация, которая есть сейчас. Это будет абсолютно новая парадигма. И имущественных прав на это жилье у человека не будет», – заверила Янкина.

«В принципе, и сейчас так есть по отношению к частной собственности. А вот если квартира не приватизирована, то на данный момент проблемы могут возникнуть, особенно, если регистрируется человек с ребенком. Если же квартира приватизирована, то новый зарегистрированный человек не имеет права собственности на часть жилья. Наше же новая система полностью разведет эти системы – хоть с ребенком регистрируешься, хоть без», – дополнила она.

Что важно для арендодателей: при новой системе будет легко как зарегистрироваться, так и снять человека с учета собственнику квартиры. «Арендодатели могут абсолютно не переживать, что съемщики квартиры в ней зарегистрировались. Потому что еще один плюс новой системы – и снять человека с регистрации тоже будет легко… То есть, когда собственник жилья узнает, что в его квартире кто-то подтвердил адрес проживания, и это будет неправдой, то собственнику будет очень просто с технической точки зрения отменить эту регистрацию. А сейчас зарегистрированный человек не имеет права на собственность, но его технически сложно лишить регистрации», – сказала правозащитница.

Она пояснила, что страх арендодателей регистрировать у себя жильцов корнями находится в советской системе, когда прописанный действительно становился дополнительным собственником. При этом даже нынешняя система регистрации не позволяет квартиросъемщику, новому прописанному иметь право собственности на это частное жилье. «Но, к сожалению, до сих пор есть этот страх. Потому что наша страна жила в советской системе координат почти 100 лет. И многие люди, не зная нового законодательства, мыслят той парадигмой. Но с 2003 года у нас есть новый закон о перемещении граждан, который лишил возможности претендовать на часть собственности, если она приватизирована. А та система, которую мы хотим сделать, она еще больше разведет регистрацию и имущественное право. Даже если ты с ребенком, даже если ты зарегистрировался на полгода, 10 лет – ты не будешь иметь права претендовать на часть этого жилья. И арендодатели, люди, которые будут давать возможность пожить в своей квартире, могут абсолютно не переживать», – заключила правозащитница.

Остальные два главных страха людей, которые дают регистрацию в своей квартире:

у меня повысится сумма оплаты коммунальных услуг;

мне не дадут субсидию.

«Относительно коммунальных услуг. Политика государства, что все должны иметь счетчики, в частных домохозяйствах они должны быть установлены до 2025 года. То есть сколько использовал воды, тепла, света – столько и заплатил. А субсидия вообще не должна основываться на количестве проживающих. Она должна основываться лишь на достатке того человека в семье, который относится к категории получателей субсидии. То есть будет изменена и политика по субсидии», – отметила Людмила Янкина.

То есть при новой системе регистрации места проживания будут нивелированы все нынешние три ТОП-страха людей. «Собственник жилья может абсолютно ничего не бояться. Мы се ризки обнулили», – резюмировала эксперт.

Как сообщалось ранее, в 2003 году был подписан закон о свободе перемещения граждан, с этого момента люди начали свободно передвигаться по стране, человек может сам выбирать и город проживания, и сколько лет он там хочет жить. Тем не менее, именно из-за нее в крупных городах не хватает мест в школах и детсадах, невозможно запустить новый маршрут транспорта или увеличить число маршруток на существующем. Также переезжая в новый город, человек не может воспользоваться всеми правами (даже на полное медобслуживание), т.к. многие из них еще привязаны к прописке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»