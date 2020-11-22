Лицам старше 45 лет: Как безработному получить ваучер на образование

Зарегистрированные безработные старше 45 лет могут получить в центре занятости (ЦЗ) ваучер на переобучение. Но при начале обучения они теряют статус безработного и, соответственно, пособие по безработице. Об этом рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Направление на обучение от ЦЗ – означает, скорее, курсы по повышению квалификации, получению новых навыков и выявлению способностей. Обучение длится не более 12 месяцев очно либо заочно. Получить направление можно в одно из учебных заведений, которые отобраны государственной центром занятости Украины

Направить на обучение теоретически могут любого желающего зарегистрированного безработного. В результате предоставляется документ государственного образца о присвоении (повышении) рабочей квалификации. Если обучение связано с переездом, также предоставляется жилье и компенсация проезда.

Получить направление могут безработные как без, так и с высшим образованием. Это происходит либо по договору безработного с центром занятости, либо по договору центра занятости с безработным и работодателем (обучение с последующим трудоустройством к конкретному работодателю). В последнем случае работодатель обязан трудоустроить безработных в течение 30 календарных дней с дня завершения учебы.

Финансирование такого обучения проводится за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в пределах утвержденного годового бюджета. «Это означает, что денег может и не быть в этом году. Уточняйте этот вопрос в своем ЦЗ», – отметили юристы.

Получение ваучера на обучение от ЦЗ – в основном это получение высшего образования того или иного вида по направлению от ЦЗ (хотя человек вполне можете выучиться, скажем, и на пчеловода).

«Есть нюанс – ваучер не предоставляется зарегистрированным безработным, т.е. поступление на учебу по ваучеру является одной из причин отмены статуса безработного. На время учебы помощь по безработице за вами не сохранится», – акцентировали правозащитники.

Выдача ваучера осуществляется согласно специальному Порядку.

Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, по утвержденному Минэкономики перечню профессий, специальностей и являются резидентами.

Стоимость устанавливается в пределах стоимости обучения, но не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособного населения (в случае превышения человек либо работодатель может доплатить разницу). Выбирает профессию сам обращающийся.

Получить ваучер могут:

лица, достигшие 45 лет, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа – до достижения пенсионного возраста

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста при отсутствии подходящей работы;

уволенные с воинской службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, госслужбы спецсвязи, органов гражданской защиты, налоговой или уголовно-исполнительной службы в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья. Они это могут сделать до достижения установленного пенсионного возраста по общему законодательству, при наличии выслуги не менее 10 лет, если они не приобрели права на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;

уволенные с воинской службы после участия в АТО / ООС, из числа лиц с инвалидностью до получения права на пенсию в соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Ваучер не предоставляется:

лицам, не имеющим профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования;

лицам, проходившим за последние 3 года переподготовку за счет средств Фонда;

зарегистрированным безработным.

Решение о выдаче ваучера принимается ЦЗ не позднее чем на 8-й рабочий день со дня подачи документов и оформляется приказом.

ЦЗ информирует о принятом решении в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия.

Причиной отказа может быть только несоответствие критериям, указанным выше.

Для получения ваучера нужно обратиться в течение 5-ти рабочих дней со дня уведомления в ЦЗ. Этот срок может быть продлен по уважительным причинам, подтвержденным документально. Подается заявление и перечень документов.

Зачисление в учебное заведение производится в соответствии с законодательством. Договор об обучении заключается между учебным заведением и лицом в течение 90 дней после выдачи ваучера. На период карантина этот срок продлевается до его окончания + 30 дней после его завершения.