На Луганщине выгорела площадь как Шевченковский район Киева, – Гослесагентство

Во время пожаров на Луганщине конца сентября – начала октября выгорело 29 тыс. гектаров лесов. Об этом соощила пресс-секретарь Государственного агентства лесных ресурсов Юлия Давыдова, передает «Громадське радіо».

«Это как Шевченковский район Киева. Почти за 30 лет независимой Украины – это самая большая площадь лесов, которая сгорела», – констатировала она.

Перед тем, как проводить восстановление лесов, необходимо провести полную санитарную вырубку. «Для этого нужно получить разрешения, которые готовятся в течение 4 месяцев. Однако уже подана "Государственная программа восстановления лесов" в Кабинет министров для того, чтобы получить смету из государственного бюджета», – сказала Давыдова.

По ее словам, сейчас проведено уже лесовосстановление на площади 6 га – посеяно и посажено 253 тыс. маленьких саженцев. «Часть привезена из Львовской области, часть – из Закарпатья. Мы обратились к волонтерам и решили по инициативе Госагентства лесных ресурсов проложить мостик между западом и востоком, чтобы лесоводы Львовщины, Закарпатья и Житомирщины помогли лесоводам Луганщины. Потому что мы все коллеги и должны помогать друг другу. Тем более, что у нас нет государственного финансирования и чрезвычайно сложно работать в таких условиях», – заключила она.

Как сообщалось ранее, на Луганщине на месте выжженного леса высадили 10 тысяч саженцев элитной львовской сосны и 2 тысячи – луганской.