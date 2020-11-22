На Донетчине заболевших коронавирусом уже более 20 тысяч (Карта)

За сутки на Донетчине от коронавируса скончались 4 жителей. За субботу лаборатории сообщили о еще 338 новых больных, среди которых 11 детей. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области. По одной – в Новогродовке, Доброполье, Краматорске и Славянске», – отметил глава ДонОГА.

География новых заболевших коронавирусом:

224– в Мариупольской ОТГ;

44– в Бахмутской ОТГ;

16– в Краматорской ОТГ;

15– в Славянской ОТГ;

12– в Торецкой ОТГ;

5– в Николаевской ОТГ;

4– в Угледарской ОТГ;

4– в Очеретинской ОТГ;

3– в Константиновской ОТГ;

3– в Черкасской ОТГ;

2– в Кальчитской ОТГ;

2– в Святогорской ОТГ;

1– в Соледарской ОТГ;

1– в Светлодарской ОТГ;

1– в Мангушской ОТГ;

1– в Марьинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 20 029 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 8 410 человек (42% от всех заболевших);

на лечении – 11 271 пациентов (56%);

летальных случаев – 348 (1,7%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 22 ноября в Украине COVID-19 заболели 624 744 человек (286 917 пациентов выздоровели, 10 951 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 21 ноября) – 5 617 случаев (выздоровели – 3 127 пациентов, летальных случаев – 136).

В «ДНР» – 9 844 случая коронавируса (выздоровели – 4 597 человек, летальных случаев – 915). В «ЛНР» – 1 745 случаев COVID-19 (выздоровели – 1 501 человек, летальных случаев – 133).