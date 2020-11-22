30% поражения легких: Глава Луганщины переболел коронавирусом (Видео)

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай переболел коронавирусом и завтра уже выходит на работу. Об этом он сегодня, 22 ноября, сообщил в своем видеоблоге.

Гайдай лечился дома, но степень заболевания была «средней тяжести». «Был определенное время на самоизоляции, лечился… Моя болезнь проходила средне – температура, слабость, ломота, пропало ощущение запахов. 30% поражения легких. Но, слава богу, побороли. Все хорошо», – сказал он.

«Скажу вам, неприятная штука этот ковид. Вирус развивается у всех по-разному. Я не буду оглашать свой личный протокол лечения, потому что – сколько людей, столько и иммунных систем, столько и подходов к лечению», – добавил Гайдай.

По словам главы ЛугОГА, во время болезни он продолжал дистанционно руководить регионом. «А уже со следующей недели я буду объезжать все [ковидные] больницы области. Потому что мы получили деньги от государства, и передали их всем опорным больницам – это и на приобретение кислорода, на аппаратуру и пр. Также завершили сертификацию кислорода, который выпускает наш завод "Азот". Теперь нам полностью достаточно собственного кислорода, чтобы обеспечить больницы. Получаем также кислородные концентраторы, чтобы обеспечить самые-самые отдаленные наши уголки», – отметил Сергей Гайдай.