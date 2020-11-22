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Недоверие, ненависть, равнодушие: «Министр ДНР» рассказала об отношении жителей к Украине

22.11.20 14:47
Наталья Никонорова / Фото из открытых источников
Наталья Никонорова / Фото из открытых источников

Сегодня часть жителей «ДНР» в отношении Украины испытывают недоверие или даже ненависть, но большинство все же – равнодушие. Такое мнение высказала «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Она сама уже не верит, что между Украиной и неподконтрольным Донбассом наступит примирение и что будет выполнен «Минск-2». «С каждыми днем все сложнее ответить на этот вопрос. В 2014 году, в 2015-м, когда подписывался Комплекс мер ("Минск-2", – ред.), у нас были надежды, что будет выполнен этот документ. Мы не сильно ему радовались, потому что он компромиссный и для нас. Но было ожидание, что наступит мир. За 7 лет не реализовано ничего из этого документа. С каждым днем население Донбасса все больше отворачивается и в принципе не принимает этот процесс. Поэтому все сложнее ответить на этот вопрос, и все меньше верится в то, что это возможно», – сказала «министр».

Никонорова описала, какие настроения у рядовых жителей по отношению к Украине сформировали в «ДНР». «Недоверие, в некоторых случаях даже ненависть. Я в том числе являюсь председателем спецкомиссии по фиксации военных преступлений, и вот когда человек потерял близких, у него разрушен дом, когда люди пострадали напрямую, там, естественно, есть ненависть. Кровь пролилась, и мы понимаем, что такие настроения есть. И все больше отторжения…», – перечислила она.

По мнению «министра», жители «ДНР» равнодушны к происходящему на подконтрольной Украине территории. «В последнее время, мне кажется, все больше равнодушия к тому, что происходит в Украине. Потому что люди уже не верят и не хотят. И понимают, что Минские соглашения не выполнят. А раз не выполнят, то, соответственно, мы живем своей жизнью, мы строим свою республику, должны развивать ее», – добавила она.

Никанорова отметила, что люди в «республике» больше все-таки занимаются повседневными, бытовыми вопросами. «Их все меньше волнует – что там заявлено в Украине, что там происходит, зачем они так действуют, так говорят… Если раньше люди следили внимательно, что происходит в Минском процессе, то сейчас, мне кажется, все больше от этого усталости, и такого внимания уже не уделяют… Кроме того люди понимают, что у нас идет интеграция в Россию, мы получаем российские паспорта. Поэтому все больше равнодушия [по отношению к Украине]», – заключила «республиканка».

Напомним, что ранее Никонорова заявила, что жители «ДНР» получают российские паспорта, потому что у них нет иного выхода. И что представители «ДНР» в принципе готовы обсуждать с украинской стороной тему переходного правосудия, признавая тем самым, что наступит период возврата неподконтрольных территорий под юрисдикцию Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам канала «Klymenko Time»

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