За iPhone 12: Жители Славянска делают селфи на избирательных участках (Фото)

Сегодня, 22 ноября, в день повторного голосования в Славянске (Донецкая обл.) избиратели активно фотографируются на участках и делятся ими в соцсетях. Таким способом они участвую в конкурсе, который объявила местная Платформа инициатив «Теплица».

«22 ноября приди на выборы и выиграй новенький iPhone 12. Проголосуй! Не будь безразличен к судьбе Славянска и сделай свой выбор! Заселфись рядом с избирательной урной. (Без бюллетеня!) Фото с бюллетенем в конкурсе не участвуют!», – описываются условия конкурса «Теплицы» на страницах организации в соцсетях.

Организаторы пояснили, что инициировали конкурс, чтобы привлечь к голосованию больше молодежи и жителей среднего возраста. Поэтому iPhone смогут получить житель Славянской объединенной территориально громады возрастом от 18 до 45 лет. «Донецкая область показала самую низкую явку на местных выборах. Будет обидно, если судьбу города определит не большинство славянцев, а только 15%... Важно, чтобы наша молодежь не осталась в стороне», – пояснили в «Терлице».

Спонсорами конкурса выступили несколько предпринимателей города.

Идея сработала, и сегодня жители города активно делятся в соцсетях своими фото с избирательных участков:

Победителей конкурса планируют огласить в понедельник 23 ноября в 16:00.

Также отметим, что по состоянию на 12:00 явка избирателей в Славянске составила 14,1%. На выходе с участков экзит-полы проводят 4 компании – национальная социологическая группа «Research & Branding Group», аналитическое бюро «Система» из Днепропетровска и два местных центра.

Кроме того, по данным правоохранителей на полдень, зарегистрировано 5 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства: подкуп избирателей, незаконная агитация, подвоз избирателей. «По результатам проверки фактам будет дана правовая оценка», – отметили в полиции Донецкой области.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 ноября, в Славянске проходят повторные выборы городского головы. Во второй тур вышли: действующий мэр Вадим Лях и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. Все 58 избирательных участков открылись вовремя в 8:00, голосование продлится до 20:00. По факту нарушения избирательного законодательства открыто уголовное производство. Люди с утра начали идти на участки.