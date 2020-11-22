+50 заболевших: На Луганщине от коронавируса умерли двое жителей

В Луганской области за прошедшие сутки вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 83-летний мужчина из Новоайдарского района и 58-летняя женщина из Лисичанска. Кроме того, лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19, 25 пациента выздоровели. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 12 человек;

Лисичанск – 8;

Рубежное – 1;

Беловодский район – 2;

Кременской район – 1;

Новоайдарский – 8;

Сватовский район – 7;

Станично-Луганский район – 5;

Троицкий район – 5.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,5%», – дополнили в пресс-службе ЛугОГА.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 666 человек, из них:

выздоровели – 3152 (56% от всех заболевших);

лечатся – 2376 (42%);

летальных случаев – 138 (2%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 22 ноября в Украине COVID-19 заболели 624 744 человек (286 917 пациентов выздоровели, 10 951 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 029 случаев (выздоровели – 8 410 пациентов, летальных случаев – 348), Луганской области (на 21 ноября) – 5 617 случаев (выздоровели – 3 127 пациентов, летальных случаев – 136).

В «ДНР» – 9 844 случая коронавируса (выздоровели – 4 597 человек, летальных случаев – 915). В «ЛНР» – 1 745 случаев COVID-19 (выздоровели – 1 501 человек, летальных случаев – 133).