И собирают сведения о соседях: В Донецке военные обходят квартиры и разносят «повестки» (Фото)

Сегодня, 22 ноября, в Донецке проводят поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирают сведения о проживающих и о соседях. Также разносят «повестки». От этом дончане сообщают в соцсетях.

«Сегодня с утра по квартирам и домам ходят люди в форме военной комендатуры и народной милиции ДНР. Требуют у граждан только назвать ФИО каждого проживающего обоих полов, уточняют сведения о соседях. Уже некоторым гражданам звонят с военкомата и назначают дату и время явки», – говорится в местном паблике.

Также жители сообщают, что военные разносят «повестки» с требованием явиться в «военкомат».

«Уже и повестку принесли. Явиться с 24 по 27 число в объединенный военкомат», – констатирует Андрей.

Фото повесток дончане демонстрируют в соцсетях:

Происходящее возмущает жителей:

Вика: «Пусть Пушилин идет воевать!!!»;

Людмила: «Пусть голова банановой республики поднимет свою задницу и идет защищать народ, а не дебильные указы подписывать!»;

А дончанин Дмитрий подытожил дискуссию стихом:

Люблю донос в начале мая

Сам на себя себе послать.

Стук почтальона ожидая,

Здесь не живёт такой! сказать...

(с) автор неизвестен.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября все «пребывающие в запасе» должны явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».