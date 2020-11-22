Директор, дворник и собачка Облачко: В «ЛНР» заранее отметили День моржа (Фото)

Сегодня, 22 ноября, в «ЛНР» 35 любителей зимнего плавания отметили предстоящий Международный день моржа, передают местные интернет-ресурсы.

Участники клуба закаливания «Морж» из Луганска провели праздничный заплыв в пруде в селе Стукалова Балка.

Пока мужчины пробивали прорубь, женская половина «моржей» накрывала на стол, который украшал торт и самовар.

«Моржи» отметили, что несмотря на погоду до окончания зимнего периода они будут собираться здесь каждое воскресенье.

К зимнему купанию решила приобщиться и собака по кличке Облачко, которую привезла с собой одна из участниц мероприятия Ирина Гущина.

«Она ездит сюда не первый раз, но нырнула сегодня впервые. Для нее это было, явно, открытие. Но наши опытные моржи сразу ее укутали в зимний спальный мешок, положили туда бутылку с теплой водой. Но она уже согрелась, вырывается, и смотрю, еще бы нырнула с удовольствием», – рассказала хозяйка собаки-моржа.

«Тут сейчас собрались очень разномастные люди: тут и директор фирмы, тут и главный бухгалтер, тут и простой дворник, и обычная домохозяйка. И все эти люди находятся на одной позитивной волне, получая подзарядку хорошим настроением на всю неделю», – добавила Гущина.

День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Праздник призван привлечь внимание общественности к сокращению численности этих млекопитающих.