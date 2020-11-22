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Даже летучие мыши: В «ДНР» животные покусали более 3 тысяч жителей

22.11.20 19:02

За 9 месяцев в «ДНР» зафиксировано 3193 случая укусов человека животными. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила «и.о. главврача республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора» Ольга Сабодаш.

«Было 3193 случая обращения за медицинской помощью по поводу укусов домашними, бродячими, дикими плотоядными животными, летучими мышами и грызунами, что составляет 140,4 случая на 100 тыс. жителей. Наибольшее число обращений за антирабической помощью отмечается в Горловке, Енакиево, Ждановке, Макеевке, Снежном, Торезе, Харцызске, Шахтерске, а также в Старобешевском, Тельмановском и Ясиноватском районах», – сказала Сабодаш.

Она добавила, что в указанных городах и районах этот показатель варьируется от 211 до 301 случая на 100 тыс. населения. В СЭС считают, что это связано с недостаточным регулированием в данных населенных пунктах численности бездомных животных, проблемами с приведением к норме популяции диких плотоядных в охотничьих угодьях, неполным охватом прививками домашних животных и нарушением хозяевами правил их содержания.

«При укусах животными кроме ран, от легких до тяжелых, человек подвергается опасности инфицирования вирусом бешенства, столбняком и другой бактериальной инфекцией. При несвоевременном обращении за медицинской помощью существует высокий риск заболевания. Смерть от бешенства происходит в 100% случаев, от столбняка – до 25%», – подчеркнула представительница СЭЗ.

По ее словам, в «ДНР» последний случай заболевания жителя бешенством произошел в 2016 году. Диагноз был поставлен жительнице Старобешевского района, своевременно не обратившейся за антирабической помощью. «Умершая от бешенства женщина подкармливала бродячих животных, оказывала помощь больным животным, в том числе диким плотоядным – енотовидным собакам, которые являются одним из основных источников бешенства в природе», – отметила Сабодаш.

На 1 ноября зарегистрировано 29 подтвержденных случаев бешенства животных, в аналогичный период прошлого года – 42. «Говорить об улучшении ситуации по бешенству среди животных, ориентируясь только на эти цифры нельзя, так как, по-прежнему, не все больные с виду животные, нанесшие повреждения людям, обследуются на бешенство», – прокомментировала Сабодаш

Отметим, что с 2014 года в «республике» ежегодно за помощью при укусах животными обращаются от 3,9 до 4,7 тысяч человек, что составляет от 146 до 204 случаев на 100 тыс. жителей.

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