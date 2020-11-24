Правозащитница рассказала, кто содержит КПВВ на Донбассе

В Украине до сих пор нет стандарта работы, обустройства контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Об этом рассказала аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Ирина Пецко.

«К сожалению, нет нормативного документа, в котором был бы зафиксирован перечень сервисов, функций, услуг, доступ к которым должен предоставляться на КПВВ. Каждое КПВВ – это как отдельная республика с разным уровнем контроля и доступа к услугам. А так не должно быть», – сказала Пецко.

Также большая проблема – с 2014 года КПВВ содержались за счет местных бюджетов, местных коммунальных предприятий, которые оплачивали те же коммунальные расходы пунктов пропуска. По словам Пецко, формально счета за электроэнергию, водоснабжение и пр. в Донецкой области оплачивало Коммунальное предприятие «АТП», а в Луганской области – КП «Попаснянский водоканал».

«Но весной этого года Министерство реинтеграции создало госпредприятие "Реинтеграция и восстановление", которое должно в дальнейшем забрать на себя функции балансосодержателя и поставщика основных коммунальных и иных услуг на КПВВ. Но сейчас документальный переход от одних к другим не завершен. Но процесс идет», – отметила аналитик.

Напомним, что в Донецкой области созданы 4 КПВВ – «Новотроицкое», «Гнутово», «Марьинка» и «Майорское». В Луганской области был только пеший КПВВ «Станица Луганская», 10 ноября здесь открыли КПВВ «Золотое» и «Счастье», но из-за позиции «ЛНР» через два новых пункта пропуска нет пересечения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»