Донетчина больше всего товаров продает в Италию, Турцию и Россию

За 9 месяцев в Донецкой области валютные поступления от экспорта товаров уменьшились на 19% в сравнении с этим де периодом 2019 года. Больше всего продукции регион поставляет в Италию, Россию и Турцию. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Тем не менее регион обеспечил 8% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял 3-е место после Киева и Днепропетровской области.
Выручка от экспорта на Донетчине составила 2 887,4 млн долл. США. Что на 19% ниже, чем за январь – сентябрь 2019 года. Это вызвано, прежде всего, сложной ситуацией на внешних рынках сбыта черных металлов – доля данной продукции составляет 77% валютных поступлений от экспорта всех товаров региона за 9 месяцев. При этом экспорт черных металлов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 17% и составил 2 231,5 млн долл.
Снижение спроса и цен вследствие пандемии коронавируса произошло и на иных рынках сбыта.
Причем сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам, кроме азиатского рынка.
Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 110 стран мира, из них первую тройку держат Италия, Россия и Турция. При этом если экспорт в Италию и Россию снизился, то в Турцию – вырос:
- доля поставок в Италию составляет 21% (593,5 млн долл.) всего объема экспорта региона, снижение за 9 месяцев в сравнении с январем – сентябрем 2019 года – на 30%. Идут поставки в основном черных металлов (92% выручки от экспорта всех товаров в Италию);
- поставки в Россию сократились на 21% (составили 366,6 млн долл.), доля России в экспорте – 13%. В эту страну направлено 54% экспортированной продукции машиностроения региона;
- Турция получила из Донетчины товаров на 349,4 млн долл. (12% общего объема), что больше аналогичного периода 2019 года в 2,2 раза, а экспорт черных металлов, на которые приходилось 90% всей валютной выручки, вырос втрое.