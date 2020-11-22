Донетчина больше всего товаров продает в Италию, Турцию и Россию

За 9 месяцев в Донецкой области валютные поступления от экспорта товаров уменьшились на 19% в сравнении с этим де периодом 2019 года. Больше всего продукции регион поставляет в Италию, Россию и Турцию. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Тем не менее регион обеспечил 8% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял 3-е место после Киева и Днепропетровской области.

Выручка от экспорта на Донетчине составила 2 887,4 млн долл. США. Что на 19% ниже, чем за январь – сентябрь 2019 года. Это вызвано, прежде всего, сложной ситуацией на внешних рынках сбыта черных металлов – доля данной продукции составляет 77% валютных поступлений от экспорта всех товаров региона за 9 месяцев. При этом экспорт черных металлов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 17% и составил 2 231,5 млн долл.

Снижение спроса и цен вследствие пандемии коронавируса произошло и на иных рынках сбыта.

Причем сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам, кроме азиатского рынка.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 110 стран мира, из них первую тройку держат Италия, Россия и Турция. При этом если экспорт в Италию и Россию снизился, то в Турцию – вырос: