В Славянске побеждает действующий мэр, – экзит-пол

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Славянске (Донецкая обл.) – по данным опроса, побеждает действующий мэр Вадим Лях. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола от компании Research & Branding Group, озвученные в программе «Україна обирає» ТК «Украина 24».

Вадим Лях набирает 58,8% голосов избирателей, а его оппонент от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов – 41,2%.

Выборка исследования составила 4619 респондентов. Опрос проводился на 54 из 58-ми избирательных участках. Ожидаемая предельная погрешность выборки не должна превышать 1,4%.

А по данным экзит-пола Аналитического бюро «Система» из Днепропетровска разрыв между Ляхом и Придворовым еще больше – 61,7% против 38,3%. Были опрошены 2053 избирателей, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Отметим, что в 20:00 в Славянской объединенной территориальной громаде завершился процесс голосования, избирательные участки закрылись, начался процесс подсчета голосов..

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 ноября, в Славянске проходят повторные выборы городского головы. Во второй тур вышли: действующий мэр Вадим Лях и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. Все 58 избирательных участков открылись вовремя в 8:00, голосование продлилось до 20:00. Люди с утра шли на участки, здесь они могли сфотографироваться для участия в розыгрыше iPhone 12. На выходе их ждали опросы экзит-пола, которые проводили 4 организации.