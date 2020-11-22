«Сегодня утром меня с кровати…»: Пропагандист «ДНР» рассказал, как его проверяла «комендатура»

Сегодня, 22 ноября, в Донецке «военная комендатура» проводила поквартирный обход – собирали сведения о жильцах и соседях, некоторым раздавали «повестки». Такая проверка была и у «республиканского» пропагандиста Станислава Варга.

«Сегодня утром меня с кровати подняла военная комендатура… Нет-нет. Разумеется, что за ногу с кровати меня никто не стягивал. Двое вежливых мужчин, вежливо постучались в дверь моей квартиры, поинтересовались именем, возрастом и что-то записали в своем расчерченном листе», – описывает Варг.

Он отмечает, что мужчины не представились, какие-либо документы не предъявили. «Хоть и забыв сразу представиться, ничуть этому не удивился. Так как они, подымаясь с первого и до верхнего этажа, обстукивали по всей видимости все двери», – продолжил дончанин.

Сам он не уточнил цель такого визита, потому что «считал это мероприятие непримечательным и был спросонья».

«Республиканец» посчитал, что эта «сверка» проходит в рамках «указа» «главы ДНР» Дениса Пушилина о необходимости «резервистам» явиться на пункт сбора. «Вопросов к парням у меня никаких не возникло. Во-первых, памятуя про указ главы об оповещении граждан (не читал я его), а во-вторых, вдруг отработка какая-то и ищут потенциального преступника», – пояснил Варг.

Но потом в соцсети он прочел, «что в новеньком указе об этом ни слова», и что «депутат народного совета ДНР» Владислав Бриг выступил с опровержением связи поквартирного обхода с «указом».

«В свою очередь, а также к моему сожалению – это лишь подтверждает тот факт, что у каждого из нас недостаток точных данных для каких-либо выводов. Посему предполагаю, что это была какая-то необходимая проверка на уровне армии, возможно ищут дезертиров или еще что-то подобное», – заключил Варг.

Напомним, с утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября все «пребывающие в запасе» должны явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».