Обмена пленными не будет: «ДНР» выставила Украине ультиматум

«ДНР» не будет обсуждать с украинской стороной вопрос новых обменов пленных, пока не будет проведена процессуальная очистка ранее переданных в «республику» лиц. Об этом заявила «уполномоченная по правам человека ДНР» Дарья Морозова.

«Процессуальная очистка – это прекращение уголовного преследования по отношению к тем лицам, которые были переданы на территорию Донецкой народной республики и Луганской. Это требование касается всех сторон – и Донецка, и Луганска, и Украины. Мы со своей стороны этот пункт полностью выполнили в отношении тех граждан, которые были переданы в Украину в 2019 и 2020 годах», – пояснила она.

По словам Морозовой, в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в 2019 году был разработан механизм процессуальной очистки. «Чтобы эти люди не объявлялись в розыск, чтобы не ущемлялись их права и т. д…. Если идет суд, то люди должны были выпускаться на свободу под особые обязательства, они должны написать ходатайство на заочное рассмотрение дел в судах, чтобы они не приезжали на территорию Украины при их рассмотрении. Если в заочном рассмотрении приговор был бы обвинительным, то президент Зеленский обязался их помиловать… И эту систему выработали, утвердили, и закрепили в протоколе, который подписали все участники, в том числе и украинская сторона», – утверждает она.

По ее словам, украинская сторона до сих пор не завершила процессуальную очистку удерживаемых лиц, которые были переданы в «ДНР» в ходе обменов 2019-2020 годов. Таким образом, по мнению Морозовой, Украина не завершила процедуру предыдущих обменов пленными.

«По сути нам передали людей, которые действительно были осуждены, поучили реальный срок наказания. Они при себе имели акт помилования от президента Зеленского. Но было много граждан, чьи дела находились либо на стадии следствия, либо судебного разбирательства… За 11 месяцев после обмена я получила подтверждение только на одного гражданина о том, что в отношении него прекращено уголовное преследование. Все остальные люди: большинство из них на данный момент уже объявлены в розыск правоохранительными органами Украины, остальная часть находится в подвешенном состоянии… Нам говорили, что есть 10 человек, которых господин Зеленский мог помиловать. Но прошло 11 месяцев, приговоры вступили в законную силу, еще в марте было направлено ходатайство о помиловании, но не проведено ничего… Но есть еще 45 человек, которые также ожидают прекращения уголовного преследования», – сказала она.

Морозова говорит, что причина задержки очистки – пересмотр украинской стороной механизма этого процесса. «Госпожа Третьякова от украинской стороны пояснила, что нынешняя схема не удобна, что она противоречит украинскому законодательству», – отметила «республиканка».

«Поэтому мы не можем себе позволить опять пойти на встречу Украине, закрыв глаза на те обязательства, которые они не выполнили. Украина должна закончить предыдущие обмены 2019-2020 года, после чего мы сможем перейти к нормальному обсуждению новой процедуры обмена… И никаких процедур на данный момент не будет… Выполните процессуальную очистку, тогда мы сможем обсудить новую процедуру [обмена]», – заявила она.

Напомним, что украинская сторона планирует провести новый обмен пленными 24 декабря. В Трехстороннюю контактную группу передан список на обмен пленными в составе 11 человек, которых планируют забрать из «Л-ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube