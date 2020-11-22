С явкой 32%: На выборах мэра Славянска отказывались снимать маски и мерять температуру (Фото, видео)

Сегодня, 22 ноября, в ходе второго тура по выборам городского головы Славянска (Донецкая обл.) явка среди горожан составила 32,38%. Таковы данные Славянской территориальной комиссии.

Уточняется, что в голосовании приняли участие 27 620 избирателей (32,38% от общего списка избирателей).

В течение дня на участках дежурили наблюдатели Гражданской сети «Опора», также сообщения о возможном нарушении избирательного процесса фиксировала полиция.

Наблюдатели «Опоры» отметили, что эпидемиологических норм придерживались большинство посещенных участков, в том числе проводился скрининг температуры, дезинфекторы были в свободном доступе, избиратели заходили в помещение в защитных масках, проводилась дезинфекция помещений УИК.

При этом не на всех участках были урны для голосования для людей с признаками заболевания. На большинстве участков такие избиратели пользовались урнами в общем порядке.

На участке №1412016 избиратель отказался снять маску для идентификации лица, после чего члены комиссии не допустили его до голосования. «Отметим, что снять защитную маску на безопасном расстоянии – рекомендация Центральной избирательной комиссии, но в Конституции закреплено, что каждый имеет право избирать и быть избранным», – прокомментировали в «Опоре».

На избирательном участке № 141230 пожилая женщина отказалась мерить температуру, испугавшись электронного измерителя. После разъяснений, что это за прибор, скрининг все же сделали.

Во время мониторинга избирательных участков Славянская было зафиксировано, что некоторые из них не приспособлены для людей с инвалидностью, отсутствуют пандусы. «На одном из участков женщина в коляске не смогла самостоятельно добраться помещения из-за отсутствия пандуса на лестнице, сопровождающие помогли поднять коляску. Она отметила в комментарии, что для нее важно проголосовать именно на участке. Также было зафиксировано, что не все участки оснащены отдельными кабинками для голосования, которые предназначены для людей инвалидностью», – рассказали в «Опоре».

Наблюдатель «Опоры» на участке №141197 отметил, что члены комиссии выдали бюллетень для голосования избирателю, который продемонстрировал им электронный паспорт в мобильном приложении «Дія». При этом на участке нет оборудования для сканирования данных электронного паспорта в данном приложении, то есть, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, бюллетень выдали с нарушением.

На избирательном участке №141190 наблюдатель «Опоры» зафиксировал факт фотографирования в кабинке для голосования. Он обратил на это внимание представителей правоохранительных органов. Мужчина по требованию представителей полиции и в присутствии председателя комиссии предъявил телефон, продемонстрировал, что фотографировал только себя и на месте удалил фото.

На участке №141190 с проверкой документов, списком избирателей и выдачей бюллетеней за столом работал один член комиссии. «Отметим, что согласно нормам Избирательного кодекса, при выдаче избирательных бюллетеней избирателям за столом должны находиться два члена УИК, один из которых сначала осуществляет проверку избирателя в списке, а другой – выдает бюллетень», – пояснили в «Опоре».

По состоянию на 20:00 в отделе полиции Славянска зарегистрировали 17 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. В частности, правоохранители зафиксировали 2 факта фотографирования заполненных бюллетеней. На граждан были составлены административные протоколы по ст. 212-22 «Публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов волеизъявления в помещении для голосования» КУоАП – влечет наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

«По состоянию на 20.00 грубых нарушений правопорядка во время голосования не допущено. Избирательные участки продолжают находиться под охраной полиции», – сообщили в Славянском отделе полиции.

С начала избирательной кампании в полицию Славянская поступило 148 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. В основном они касаются препятствования осуществлению избирательного права, подкупа избирателей, нарушений в «день тишины».

В день голосования задействовано около 200 правоохранителей, непосредственно на избирательных участках несут службу более 100 полицейских.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 ноября, в Славянске проходят повторные выборы городского головы. Во второй тур вышли: действующий мэр Вадим Лях и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. Все 58 избирательных участков открылись вовремя в 8:00, голосование продлилось до 20:00. Люди с утра шли на участки, здесь они могли сфотографироваться для участия в розыгрыше iPhone 12. На выходе их ждали опросы экзит-пола, которые проводили 4 организации.

По результатам экзит-полов на выборах побеждает Вадим Лях.