Переломы, ушибы, сотрясения: В Луганске маршрутка попала в аварию

В «ЛНР» в Луганске маршрутка попала в ДТП, пострадали 5 человек. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».
Авария произошла 22 ноября в 11:45 по ул. Ватутина. Предварительно, в результате повреждения колеса, водитель маршрутного такси № 133 совершил наезд на препятствие.
Вследствие ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса:
- женщина 1940 года рождения с диагнозом «перелом 3, 4 ребер слева, ушиб коленного сустава», в состоянии средней степени тяжести госпитализирована;
- женщина 1992 года рождения с диагнозом «закрытый перелом костей носа, ушиб правого коленного сустава» от госпитализации отказалась;
- женщина 2000 года рождения с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб правого коленного сустава» от госпитализации отказалась;
- мужчина 1963 года рождения с диагнозом «открытый перелом правой большеберцовой кости, ссадины левой голени» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован;
- мужчина 1990 года рождения с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб правого коленного сустава» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.