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Переломы, ушибы, сотрясения: В Луганске маршрутка попала в аварию

23.11.20 08:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Луганске маршрутка попала в ДТП, пострадали 5 человек. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Авария произошла 22 ноября в 11:45 по ул. Ватутина. Предварительно, в результате повреждения колеса, водитель маршрутного такси № 133 совершил наезд на препятствие.

Вследствие ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса:

  • женщина 1940 года рождения с диагнозом «перелом 3, 4 ребер слева, ушиб коленного сустава», в состоянии средней степени тяжести госпитализирована;
  • женщина 1992 года рождения с диагнозом «закрытый перелом костей носа, ушиб правого коленного сустава» от госпитализации отказалась;
  • женщина 2000 года рождения с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб правого коленного сустава» от госпитализации отказалась;
  • мужчина 1963 года рождения с диагнозом «открытый перелом правой большеберцовой кости, ссадины левой голени» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован;
  • мужчина 1990 года рождения с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб правого коленного сустава» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

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