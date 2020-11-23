Переломы, ушибы, сотрясения: В Луганске маршрутка попала в аварию

В «ЛНР» в Луганске маршрутка попала в ДТП, пострадали 5 человек. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Авария произошла 22 ноября в 11:45 по ул. Ватутина. Предварительно, в результате повреждения колеса, водитель маршрутного такси № 133 совершил наезд на препятствие.

Вследствие ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса: