Украина предложила создать «зеленые коридоры» для пенсионеров на КПВВ, – Арестович

Украина предложила механизм восстановления пенсий и социальных выплат для пенсионеров неподконтрольной правительству части Донбасса, однако эти вопросы блокируются с российской стороны. Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «ТСН».

Он отметил, что эти проблемы рассматриваются в рамках экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Есть 620 тыс. человек, которым мы платим пенсии. Из них 120 тыс. – это маломобильные пенсионеры. Красный Крест постоянно спрашивает: можете ли вы доставить пенсии? Мы говорим: где гарантии безопасности? Если нам не могут предоставить гарантии безопасности, тогда как? Как туда поедет нотариус или представитель "Ощадбанка"? Мы сделали предложение, чтобы создать на КПВВ "зеленые коридоры", которыми маломобильные группы населения и пенсионеры смогут пройти вне очереди, получить пенсию, соцвыплаты и вернуться. Нет ответа от российской стороны. ОБСЕ, Франция и Германия это поддержали», – сказал Арестович.

Он также напомнил, что Украина готова выполнять социальные обязательства, и это предусмотрено бюджетом.

«Я же говорю, "Ощадбанк" в Счастье готов принимать 2 тыс. человек в сутки. А такие сервисные центры с ЦПАУ и отделениями "Ощадбанка" в течение 2021 года будут открыты на всех КПВВ, включая админграницы с Крымом. Но Россия через свои оккупационные администрации держит людей в заложниках. Сколько можно говорить о социально-экономическом обеспечении украинских граждан, которые страдают, а на самом деле ничего не делать?», – подчеркивает Арестович.

«Песков говорит о российских паспортах, они защищают этнических русских. Ну, во-первых, какие этнические русские? Во-вторых, там есть только граждане Украины, так какие социальные и экономические гарантии предоставляет российский паспорт? Неужели вы, господин Песков, в конце концов назвали вещи своими именами и официально признали, что Россия оккупировала украинскую территорию на Донбассе? Потому что выплаты должен обеспечивать оккупант согласно международному гуманитарному праву, Женевской конвенции», – заключил спикер украинской делегации в ТКГ.