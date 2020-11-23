Если бы не война: Топ-10 недостроек Донецка (Видео)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть масса заброшенных строек. В соцсети показали топ-10 самых интересных недостроев: масштабные проекты, которые были бы воплощены в жизнь, если бы не начался военный конфликт.

Автор показал именно те проекты, те сооружения, которые не просто были на этапе разработок, а были утверждены к строительству или находятся на этапе завершения или сдачи в эксплуатацию. В списке – как известные нереализованные постройки, а также те, о которых мало кто знает даже среди дончан.

Большая часть этих проектов, отмечает мужчина, уже была бы построена и сдана в эксплуатацию, если бы не начался военный конфликт.

1. Жилой комплекс «Герц-парк» должен был расположиться на берегу реки Кальмиус, на территории вблизи ЖК «Европейский». Здесь до сих пор осталась огромная площадь под проект, огражденная забором. Сам комплекс представлял бы собой 2 здания в 24 этажа (высотой более 60 м) с оригинальным дизайном и подземным паркингом. На сегодня территория, где должны были стоять новые современные высотки, пустует.

По информации на сайте застройщика, как минимум 9 человек приобрели еще не построенную жилую площадь.

Этот, и другие проекты повлияли бы на вид самой набережной, где вместо заросших тропинок появились бы тротуары, зоны отдыха, спортплощадки.

2. «Кальмиус арена» – это еще один незавершенный проект, он расположен южнее ЖК «Герц-парк». Который год масштабная замороженная стройка простаивает недалеко от центра города современного хоккейного стадиона. Стройка началась в 2013 году, а открытие было запланировано на 2015 год. Запланированная вместимость – 16 тыс. человек.

Также предполагалось благоустройство прилегающей территории, расширение автодороги и создание парковой зоны на берегу Кальмиуса.

Сейчас на территории стройки – заброшенные краны, поржавевшие материалы.

3. ЖК «Квартал Люксембург» начали строить в конце 2011 года недалеко от городского пруда №3. Первый дом был сдан в 2013 году, а весь комплекс из 6 домов бизнес-класса планировали сдать в 2016 году. Также предполагалось строительство школы раннего развития, большой спортплощадки, подземного паркинга.

Сейчас территория, где мог бы находиться один из самых больших жилых комплексов Донецка, ограждена и пустует.

4. Григорьевская международная школа – еще один незавершенный проект. Объект уже практически полностью был завершен, открытие планировалось на 1 сентября 2014 года.

Само здание уникально и не имеет аналогов в Украине.

Облагородить намеревались и берег пруда, но сейчас школа заброшена.

5. ЖК «Адмиралтейский» на берегу Кальмиуса начали строить в 2013 году. Из планируемых 4-х домов в 24 этажа и 3-х 8-этажек успели возвести только один дом. Территория, занятая под стройку – 27 тыс. м. А набережная была бы облагорожена до конца улицы.

Стройка сейчас заброшена.

6. ЖК «Бульвар-сити» высотой в 26 этажей начали строить в 2012 году и планировали достроить в 2015 году.

Отличием ЖК «Бульвар-сити» от иных недостроек Донецка стало то, что его продолжили строить уже после начала боевых действий, в 2017 году. «На сегодняшний день он уже близок к завершению», – сообщил автор видео.

7. Следующий объект – парк «Студенческий», который должен был появиться возле парка Щербакова. Но сейчас запланированных облагороженных зон отдыха – нет.

8. В самом центре Донецка рядом с площадью Ленина стоит высокое здание с куполом – это бизнес-центр «Конгресс-холл». 22 этажа и подземный паркинг – строительство шло с перебоями, и «в адекватный вид здание было приведено к "Евро-2012"». Однако сооружение не завершено. Так, гостиница «Централь» должна быть выше на 3 этажа.

9. Центральный универсальный магазин – в 2015 году планировалось завершить его масштабную реконструкцию. Однако с началом боевых действий преобразование так и не началось.

10. ЖК «Привокзальный» расположился бы рядом с ж/д вокзалом. Сейчас большая территория, где до боевых действий начали возводить здания, ограждена забором.

«Все указанные проекты имели конкретные планы, сроки и бюджеты. Целью ролика было показать без фантазий, предположений и домыслов то, какие изменения претерпел бы Донецк, если бы не началась война», – резюмировал автор.

В основной список недостроев автор не внес ряд объектов. Среди таких он указал ЖК «Мечта», «Интер-хаус», «Радужный» отель «Дружба» и отель «Украина». Все эти сооружения также могли бы пополнить список новостроек Донецка.

Кроме того, автор уверяет, что художественный музей, который хотели построить в Донецке, «не имеет плана строительства». Мужчина не обошел вниманием и метро: подземное и наземное. Проекты по строительству метро на эстакадах, по его словам, рассматривались в 2011 году, но «в 2013 году даже плана не появилось».