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В Луганске автомобиль «военных» снес остановку, пострадавших с переломами забрала «скорая» (Фото)

23.11.20 13:39
Луганск / Фото из соцсетей
Луганск / Фото из соцсетей

В «ЛНР» в Луганске автомобиль «военных» снес автобусную остановку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла 22 ноября днем в Каменнобродском районе, на ул. Артема: машина «военных» врезалась в остановку.

На месте работала «скорая», в числе пострадавших называют дедушку и внучку возрастом около 10 лет, которых с переломами забрали в больницу.

В местных пабликах спорят, что именно стало причиной ДТП с участниками незаконных вооруженных формирований:

  • Анна: «Наши дебилы в форме опасны… Почему у нас так много аварий именно с участием парней в форме и ребят с корочками? У всех проблемы с машинами?»;
  • Дмитрий: «Если были пьяные, нет вопросов, твари, но может все что угодно с машиной случиться»;
  • Александр: «Так какая скорость была у "сломанной" машины, чтоб снести так остановку!»;
  • Александра: «Все пишут – пьяный, машина сломалась и т.п., но ни один не сказал, какие дороги в Луганске. Выпал снег, а дороги даже по Оборонной не чищены были. Часов в 10 была в центре и машина ехала песком посыпала (но не счищала снег, хотя машина специализированная, с ковшом)... А за Камброд я вообще молчу. Это вечно всеми забытый район!».

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