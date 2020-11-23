В Луганске автомобиль «военных» снес остановку, пострадавших с переломами забрала «скорая» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске автомобиль «военных» снес автобусную остановку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла 22 ноября днем в Каменнобродском районе, на ул. Артема: машина «военных» врезалась в остановку.

На месте работала «скорая», в числе пострадавших называют дедушку и внучку возрастом около 10 лет, которых с переломами забрали в больницу.

В местных пабликах спорят, что именно стало причиной ДТП с участниками незаконных вооруженных формирований: