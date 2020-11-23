В Луганске автомобиль «военных» снес остановку, пострадавших с переломами забрала «скорая» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске автомобиль «военных» снес автобусную остановку.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла 22 ноября днем в Каменнобродском районе, на ул. Артема: машина «военных» врезалась в остановку.
На месте работала «скорая», в числе пострадавших называют дедушку и внучку возрастом около 10 лет, которых с переломами забрали в больницу.
В местных пабликах спорят, что именно стало причиной ДТП с участниками незаконных вооруженных формирований:
- Анна: «Наши дебилы в форме опасны… Почему у нас так много аварий именно с участием парней в форме и ребят с корочками? У всех проблемы с машинами?»;
- Дмитрий: «Если были пьяные, нет вопросов, твари, но может все что угодно с машиной случиться»;
- Александр: «Так какая скорость была у "сломанной" машины, чтоб снести так остановку!»;
- Александра: «Все пишут – пьяный, машина сломалась и т.п., но ни один не сказал, какие дороги в Луганске. Выпал снег, а дороги даже по Оборонной не чищены были. Часов в 10 была в центре и машина ехала песком посыпала (но не счищала снег, хотя машина специализированная, с ковшом)... А за Камброд я вообще молчу. Это вечно всеми забытый район!».