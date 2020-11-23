В Украине выявили 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях», – перечислил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 165 человек;

летальных случаев – 124;

выздоровели – 4 143 человека;

проведено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25 253, методом ИФА – 3 121).

За все время пандемии в Украине заболели 635 689 человек:

выздоровели – 291 060 человек (46%);

находятся на лечении – 333 554 человека (52%);

летальных исходов – 11 075 (2%);

проведено ПЦР-тестов – 4 243 600.

Количество заболеваний в регионах: