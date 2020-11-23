В Украине выявили 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях», – перечислил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 165 человек;
- летальных случаев – 124;
- выздоровели – 4 143 человека;
- проведено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25 253, методом ИФА – 3 121).
За все время пандемии в Украине заболели 635 689 человек:
- выздоровели – 291 060 человек (46%);
- находятся на лечении – 333 554 человека (52%);
- летальных исходов – 11 075 (2%);
- проведено ПЦР-тестов – 4 243 600.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 60 218 случаев;
- Винницкая область – 15 476 случаев;
- Волынская область – 21 864 случая;
- Днепропетровская область – 29 654 случая;
- Донецкая область – 20 262 случая;
- Житомирская область – 26 966 случаев;
- Закарпатская область – 21 538 случаев;
- Запорожская область – 24 442 случая;
- Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;
- Киевская область – 31 212 случаев;
- Кировоградская область – 4 358 случаев;
- Луганская область – 5 679 случаев;
- Львовская область – 41 279 случаев;
- Николаевская область – 15 320 случаев;
- Одесская область – 37 901 случаев;
- Полтавская область – 18 557 случаев;
- Ровенская область – 28 194 случая;
- Сумская область – 23 167 случая;
- Тернопольская область – 25 813 случаев;
- Харьковская область – 51 637 случаев;
- Херсонская область – 8 704 случая;
- Хмельницкая область – 26 430 случаев;
- Черкасская область – 18 292 случая;
- Черновицкая область – 31 369 случаев;
- Черниговская область – 15 061 случай.