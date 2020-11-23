RU
Все новости

В Украине выявили 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки

23.11.20 08:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 491 ребенок и 447 медработников. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях», – перечислил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 165 человек;
  • летальных случаев – 124;
  • выздоровели – 4 143 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 28 374 (в том числе методом ПЦР – 25 253, методом ИФА – 3 121).

За все время пандемии в Украине заболели 635 689 человек:

  • выздоровели – 291 060 человек (46%);
  • находятся на лечении – 333 554 человека (52%);
  • летальных исходов – 11 075 (2%);
  • проведено ПЦР-тестов – 4 243 600.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 60 218 случаев;
  • Винницкая область – 15 476 случаев;
  • Волынская область – 21 864 случая;
  • Днепропетровская область – 29 654 случая;
  • Донецкая область – 20 262 случая;
  • Житомирская область – 26 966 случаев;
  • Закарпатская область – 21 538 случаев;
  • Запорожская область – 24 442 случая;
  • Ивано-Франковская область – 32 296 случаев;
  • Киевская область – 31 212 случаев;
  • Кировоградская область – 4 358 случаев;
  • Луганская область – 5 679 случаев;
  • Львовская область – 41 279 случаев;
  • Николаевская область – 15 320 случаев;
  • Одесская область – 37 901 случаев;
  • Полтавская область – 18 557 случаев;
  • Ровенская область – 28 194 случая;
  • Сумская область – 23 167 случая;
  • Тернопольская область – 25 813 случаев;
  • Харьковская область – 51 637 случаев;
  • Херсонская область – 8 704 случая;
  • Хмельницкая область – 26 430 случаев;
  • Черкасская область – 18 292 случая;
  • Черновицкая область – 31 369 случаев;
  • Черниговская область – 15 061 случай.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк