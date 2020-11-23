В неподконтрольной Горловке от взрыва погибли три члена семьи, – ОБСЕ

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) в результате случайного срабатывания взрывного устройства погибли трое мужчин из одной семьи. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 21 ноября.

Команда СММ уточняла сообщения о том, что 30 октября трое мужчин (отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет) погибли от ранений, полученных вследствие взрыва в районе шахты 6/7, расположенной на северо-западной окраине Горловки.

«Женщина, представившаяся дочерью и сестрой двух из этих мужчин (60 и 35 лет соответственно), рассказала наблюдателям, что ее отец и брат погибли в результате инцидента, который произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке. Согласно свидетельствам о смерти, которые она показала команде Миссии, мужчины погибли в Горловке 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных вследствие взрыва предмета. В тот же день другая женщина, представившаяся женой третьего мужчины (39 лет), сообщила наблюдателям о том, что ее муж и еще двое родственников погибли в результате инцидента 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке. Согласно свидетельству о смерти, которое женщина показала команде СММ, ее муж погиб 30 октября от причиненных взрывоопасным предметом многочисленных осколочных ранений, которые привели к повреждению внутренних органов», – говорится в отчете ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 30 октября в неподконтрольной украинским властям Горловке произошел взрыв, в результате которого погибли трое мужчин. Они пытались распилить неизвестный снаряд или баллон. По информации очевидцев, погибшие были в спецодежде, это местные жители. Предположительно, они собирали металлолом. Глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин в своем Facebook сообщил, что инцидент произошел на территории предприятия «Арго».