Больше всего – в Мариуполе: На Донетчине выявлены новые заболевшие COVID-19 (Карта)

На Донетчине от коронавируса скончались еще 8 жителей. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области:
- по 2 – в Бахмутской и Славянской ОТГ;
- по 1 – в Новогродовской, Добропольской, Соледарской и Марьинской ОТГ.
За воскресенье, 22 ноября, лаборатории сообщили о еще 236 больных, среди которых 9 детей:
- 140 – в Мариупольской ОТГ;
- 35 – в Краматорской ОТГ;
- 27 – в Славянской ОТГ;
- 10 – в Никольской ОТГ;
- по 7 – в Черкасской и Мангушской ОТГ;
- 5 – в Константиновской ОТГ;
- 3 – в Дружковской ОТГ;
- по 1 – в Кальчицкой и Святогорской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 20 265 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 9 638 человек (47,6% от всех заболевших);
- на лечении – 10 271 пациент (50,7%);
- летальных случаев – 356 (1,8%).