Больше всего – в Мариуполе: На Донетчине выявлены новые заболевшие COVID-19 (Карта)

На Донетчине от коронавируса скончались еще 8 жителей. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области:

по 2 – в Бахмутской и Славянской ОТГ;

по 1 – в Новогродовской, Добропольской, Соледарской и Марьинской ОТГ.

За воскресенье, 22 ноября, лаборатории сообщили о еще 236 больных, среди которых 9 детей:

140 – в Мариупольской ОТГ;

35 – в Краматорской ОТГ;

27 – в Славянской ОТГ;

10 – в Никольской ОТГ;

по 7 – в Черкасской и Мангушской ОТГ;

5 – в Константиновской ОТГ;

3 – в Дружковской ОТГ;

по 1 – в Кальчицкой и Святогорской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 20 265 случаев заражения COVID-19, из них: