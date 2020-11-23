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Больше всего – в Мариуполе: На Донетчине выявлены новые заболевшие COVID-19 (Карта)

23.11.20 09:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине от коронавируса скончались еще 8 жителей. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области:

  • по 2 – в Бахмутской и Славянской ОТГ;
  • по 1 – в Новогродовской, Добропольской, Соледарской и Марьинской ОТГ.

За воскресенье, 22 ноября, лаборатории сообщили о еще 236 больных, среди которых 9 детей:

  • 140 – в Мариупольской ОТГ;
  • 35 – в Краматорской ОТГ;
  • 27 – в Славянской ОТГ;
  • 10 – в Никольской ОТГ;
  • по 7 – в Черкасской и Мангушской ОТГ;
  • 5 – в Константиновской ОТГ;
  • 3 – в Дружковской ОТГ;
  • по 1 – в Кальчицкой и Святогорской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 20 265 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 9 638 человек (47,6% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 271 пациент (50,7%);
  • летальных случаев – 356 (1,8%).

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