С повышением прожиточного минимума: В Украине пересчитают зарплаты

Зарплаты в Украине пересчитают после повышения прожиточного минимума в декабре, передает «Finance.ua».

Так, минимальный тарифный оклад для бюджетников не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного лица.

Поэтому, согласно закону «Об оплате труда», нельзя устанавливать первую тарифную ставку ниже прожиточного минимума. Сейчас она составляет 2 225 грн. А с января 2021-го, после декабрьского повышения, будет не менее 2 270 грн.

Например, как изменятся некоторые из окладов:

11-я тарифная ставка сейчас – 4 383 грн, будет – не менее 4 472 грн;

15-я тарифная ставка сейчас – 5 740 грн, будет – не менее 5 857 грн;

24-я тарифная ставка сейчас – 9 701 грн, будет – не менее 9 897 грн.

Речь идет именно об окладах. Кроме «чистого» оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и тому подобное.

Также с 1 января в Украине увеличится и минимальная зарплата. Она составит 6000 грн, сейчас это всего лишь 5000 грн. Поэтому, с учетом оклада и надбавок размер заработной платы украинцев, которые работают полный день с минимальным заработком, увеличится на тысячу гривен.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году: