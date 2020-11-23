Появилась новая информация о COVID-19 в «Л-ДНР»

В «ЛНР» за прошедшие сутки от коронавируса умер 1 человек. В «ДНР» 22 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщают пресс-службы «минздравов».

В «ДНР» «22 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке». О летальных случаях в «республике» также не сообщают.

Всего по состоянию на 10:00 23 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 9 844:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 332 пациента (44,0% от общего количества заболевших);

выздоровели – 4 597 человек (46,7%),

летальных случаев – 915 (9,3%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 48 случаев пневмоний, госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находится 1 821 пациент с пневмониями, из них 495 – на кислородной поддержке (+19 за сутки).

В «ЛНР» сообщают об 1 летальном случае от COVID-19 за сутки.

В целом в «республике» зарегистрированы 134 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 23 ноября в Украине COVID-19 заболели 635 689 человек (291 060 пациентов выздоровели, 11 075 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 265 случаев (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 356), Луганской области – 5 679 случаев (выздоровели – 3 152 пациента, летальных случаев – 138).