Сводка из зоны ООС за 22 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксированы 6 фактов нарушения режима прекращения огня.

Так, в пригороде Авдеевки НВФ открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы (поселок, относится к Торецку) и Водяное противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно неподконтрольной украинским властям Ужовки в направлении Водяного НВФ провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании запрещенных противником через украинскую сторону СЦКК были проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики в минувшие сутки один раз открывали гранатометный огонь по селу Спартак на севере Донецка. Общее количество примененных боеприпасов – 12 единиц».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.