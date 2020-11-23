В «ДНР» уверяют, что «повестки из военкомата» – фейковые (Фото)

В «министерстве информации ДНР» утверждают, что в соцсетях публикуют фейковые «повестки из военкомата». Об этом заявил «первый заместитель министра информации ДНР» Даниил Безсонов.

«Друзья, в сети активно распространяются фейковые повестки военкомата. Прошу быть внимательнее. На печати написано "министерство обороны" ДНР, которого у нас давно нет, а есть УНМ. Кроме того, обратите внимание, что подписи комиссара Глухова в двух повестках разные», – написал Безсонов в Twitter.

В то же время дончане продолжают публиковать фото принесенных им «повесток» и комментируют заявление «минформации» о «фейке».

«Мне такую принесли... Так на печати написано "управление народной милиции", какое министерство обороны?... Я не вижу разницы. Мерзко это. Все войны договорняк, а народ в расход. Ну, это мое мнение», – пишут дончане.

Напомним, с утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября все «пребывающие в запасе» должны явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».