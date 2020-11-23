Славянск: Вадим Лях победил на выборах

В Славянске действующий городской голова Вадим Лях победил на выборах. За него отдали свои голоса 60,87% избирателей.

По данным Славянской территориальной избирательной комиссии, за Вадима Ляха проголосовали 16 811 человек, что составляет 60,87% от всех участвовавших в выборах.

За пост мэра города боролись действующий городской голова Вадим Лях и Павел Придворов («Оппозиционная платформа – За жизнь»). Придворов получил 10 415 голосов избирателей.

«Теперь официально! Территориальной избирательной комиссией подписан итоговый протокол с результатами выборов. За меня проголосовали 16 811 жителей Славянска (60,87% принявших участие в выборах). Спасибо вам за доверие и поддержку!», – сегодня, 23 ноября, написал Лях в своем Facebook.

Напомним, 22 ноября в Славянске прошли повторные выборы городского головы. Во второй тур вышли действующий мэр Вадим Лях и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. Все 58 избирательных участков открылись вовремя, в 8:00, голосование продлилось до 20:00. Люди с утра шли на участки, здесь они могли сфотографироваться для участия в розыгрыше iPhone 12. На выходе их ждали опросы экзит-пола, которые проводили 4 организации.

Ранее сообщалось, что, по результатам экзит-полов, на выборах побеждает Вадим Лях.