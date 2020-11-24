Пельмени, беляши, узвар: В Горловке на месте ресторана в центре города открыли столовую (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на месте ресторана в центре города открылась столовая.

Местный житель Валерий побывал в новом заведении «Столовая №1»: оно находится на площади Победы.

Внутреннее убранство, в том числе огромные зеркала на танцполе и дизайнерский потолок, осталось от ресторана, только столики заменили на более дешевый вариант и накрыли клеенками.

Ассортимент блюд и цены также изменились. Так, теперь здесь можно приобрести:

пирожки с разной начинкой (капуста, картошка) – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 24.11.2020);

беляши – 27 руб. (10 грн);

сосиски в тесте – 25 руб. (9 грн);

котлеты в тесте – 25 руб. (9 грн);

пельмени куриные (150 г) – 40 руб. (15 грн);

пельмени свиные (150 г) – 45 руб. (17 грн);

пельмени свино-куриные (150 г) – 43 руб. (16 грн).

Есть и напитки:

чай – 12 руб. (5 грн);

кофе – 15 руб. (6 грн);

узвар – 10 руб. (4 грн).

В качестве соусов посетителям предлагают майонез, горчицу и кетчуп. Также еду можно забрать с собой, купив контейнер за 6 руб. (2 грн).

Есть и выездное меню. Заказать можно первые блюда, вторые блюда.

В числе первых блюд (порция 250 г):

борщ – 30 руб. (11 грн);

суп-харчо – 30 руб. (11 грн);

суп с фрикадельками – 40 руб. (15 грн);

суп гороховый – 40 руб. (15 грн);

солянка – 40 руб. (15 грн).

На гарнир предлагают:

пюре картофельное – 22 руб. (8 грн);

пюре гороховое – 18 руб. (7 грн);

рис отварной – 18 руб. (7 грн);

кашу гречневую – 18 руб. (7 грн);

макароны отварные – 18 руб. (7 грн).

Есть также салаты:

свекольный – 16 руб. (6 грн);

мясной – 30 руб. (11 грн);

из свежей капусты – 16 руб. (6 грн);

винегрет – 22 руб. (8 грн);

сельдь под шубой – 40 руб. (15 грн);

огурцы соленые с луком – 20 руб. (8 грн).

Горловчанину принесли заказ – пельмени и чай. Он отметил, что к вечеру посетителей уже нет, хотя в соцсетях это заведение очень хвалят. «Спиртного не продают, но говорят, что можете с собой взять бутылочку, только не буянить – тихо выпили и разошлись. Нормальная столовая, нормальная кухня, можно ходить», – сообщил Валерий.