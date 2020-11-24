Пельмени, беляши, узвар: В Горловке на месте ресторана в центре города открыли столовую (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на месте ресторана в центре города открылась столовая.
Местный житель Валерий побывал в новом заведении «Столовая №1»: оно находится на площади Победы.
Внутреннее убранство, в том числе огромные зеркала на танцполе и дизайнерский потолок, осталось от ресторана, только столики заменили на более дешевый вариант и накрыли клеенками.
Ассортимент блюд и цены также изменились. Так, теперь здесь можно приобрести:
- пирожки с разной начинкой (капуста, картошка) – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 24.11.2020);
- беляши – 27 руб. (10 грн);
- сосиски в тесте – 25 руб. (9 грн);
- котлеты в тесте – 25 руб. (9 грн);
- пельмени куриные (150 г) – 40 руб. (15 грн);
- пельмени свиные (150 г) – 45 руб. (17 грн);
- пельмени свино-куриные (150 г) – 43 руб. (16 грн).
Есть и напитки:
- чай – 12 руб. (5 грн);
- кофе – 15 руб. (6 грн);
- узвар – 10 руб. (4 грн).
В качестве соусов посетителям предлагают майонез, горчицу и кетчуп. Также еду можно забрать с собой, купив контейнер за 6 руб. (2 грн).
Есть и выездное меню. Заказать можно первые блюда, вторые блюда.
В числе первых блюд (порция 250 г):
- борщ – 30 руб. (11 грн);
- суп-харчо – 30 руб. (11 грн);
- суп с фрикадельками – 40 руб. (15 грн);
- суп гороховый – 40 руб. (15 грн);
- солянка – 40 руб. (15 грн).
На гарнир предлагают:
- пюре картофельное – 22 руб. (8 грн);
- пюре гороховое – 18 руб. (7 грн);
- рис отварной – 18 руб. (7 грн);
- кашу гречневую – 18 руб. (7 грн);
- макароны отварные – 18 руб. (7 грн).
Есть также салаты:
- свекольный – 16 руб. (6 грн);
- мясной – 30 руб. (11 грн);
- из свежей капусты – 16 руб. (6 грн);
- винегрет – 22 руб. (8 грн);
- сельдь под шубой – 40 руб. (15 грн);
- огурцы соленые с луком – 20 руб. (8 грн).
Горловчанину принесли заказ – пельмени и чай. Он отметил, что к вечеру посетителей уже нет, хотя в соцсетях это заведение очень хвалят. «Спиртного не продают, но говорят, что можете с собой взять бутылочку, только не буянить – тихо выпили и разошлись. Нормальная столовая, нормальная кухня, можно ходить», – сообщил Валерий.