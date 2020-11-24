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Пельмени, беляши, узвар: В Горловке на месте ресторана в центре города открыли столовую (Фото)

24.11.20 09:48
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на месте ресторана в центре города открылась столовая.

Местный житель Валерий побывал в новом заведении «Столовая №1»: оно находится на площади Победы.

Внутреннее убранство, в том числе огромные зеркала на танцполе и дизайнерский потолок, осталось от ресторана, только столики заменили на более дешевый вариант и накрыли клеенками.

Ассортимент блюд и цены также изменились. Так, теперь здесь можно приобрести:

  • пирожки с разной начинкой (капуста, картошка) – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 24.11.2020);
  • беляши – 27 руб. (10 грн);
  • сосиски в тесте – 25 руб. (9 грн);
  • котлеты в тесте – 25 руб. (9 грн);
  • пельмени куриные (150 г) – 40 руб. (15 грн);
  • пельмени свиные (150 г) – 45 руб. (17 грн);
  • пельмени свино-куриные (150 г) – 43 руб. (16 грн).

Есть и напитки:

  • чай – 12 руб. (5 грн);
  • кофе – 15 руб. (6 грн);
  • узвар – 10 руб. (4 грн).

В качестве соусов посетителям предлагают майонез, горчицу и кетчуп. Также еду можно забрать с собой, купив контейнер за 6 руб. (2 грн).

Есть и выездное меню. Заказать можно первые блюда, вторые блюда.

В числе первых блюд (порция 250 г):

  • борщ – 30 руб. (11 грн);
  • суп-харчо – 30 руб. (11 грн);
  • суп с фрикадельками – 40 руб. (15 грн);
  • суп гороховый – 40 руб. (15 грн);
  • солянка – 40 руб. (15 грн).

На гарнир предлагают:

  • пюре картофельное – 22 руб. (8 грн);
  • пюре гороховое – 18 руб. (7 грн);
  • рис отварной – 18 руб. (7 грн);
  • кашу гречневую – 18 руб. (7 грн);
  • макароны отварные – 18 руб. (7 грн).

Есть также салаты:

  • свекольный – 16 руб. (6 грн);
  • мясной – 30 руб. (11 грн);
  • из свежей капусты – 16 руб. (6 грн);
  • винегрет – 22 руб. (8 грн);
  • сельдь под шубой – 40 руб. (15 грн);
  • огурцы соленые с луком – 20 руб. (8 грн).

Горловчанину принесли заказ – пельмени и чай. Он отметил, что к вечеру посетителей уже нет, хотя в соцсетях это заведение очень хвалят. «Спиртного не продают, но говорят, что можете с собой взять бутылочку, только не буянить – тихо выпили и разошлись. Нормальная столовая, нормальная кухня, можно ходить», – сообщил Валерий.

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