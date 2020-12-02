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Офисы перевозчиков и теплый зал: В Луганске показали автовокзал (Фото)

02.12.20 09:14
Луганск
Луганск / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал, как сегодня выглядит центральный автовокзал.

С этого вокзала автобусы сейчас идут в Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар, Белгород и иные российские города, а в города неподконтрольной части Луганщины.

«Много куда идут – по Луганской области и в Россию», – отметил луганчанин.

В помещении автовокзала, помимо касс, находятся несколько офисов перевозчиков, предлагающих свои услуги. Рекламные объявления на таких офисах – яркие и кричащие. Здесь луганчане могут заказать билет на рейсы в том числе в Харьков, Киев, Одессу – такие автобусы следуют через Россию.

Также имеется кафе, торговые точки с игрушками, газетами и отдельный теплый зал.

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