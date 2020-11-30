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Соус «Краснодарский» и маргарин: Цены на рынке в Луганске (Фото)

30.11.20 13:21
Луганск
Луганск / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал в соцсети цены на продукты.

Мужчина побывал на рынке в районе «Таксопарка» – в понедельник он практически пуст, закрыты почти все торговые точки.

При этом в центральном здании торговля ведется.

Луганчанин показал цены на ряд продуктов:

  • подсолнечное масло (1 л) – от 115 руб. (44 грн по местному курсу на 30.11.2020);
  • горчица в баночке – 15 руб. (6 грн);
  • соус «Краснодарский» (0,5 л) – 54 руб. (21 грн);
  • фасоль в томате (0,4 л) – 35 руб. (13 грн).

Продают также молочку:

  • кефир (в пленке) объемом 1 л – 32 руб. (12 грн);
  • ряженка жирностью 3,2% 0,5 л – 36 руб. (14 грн);
  • масло сливочное – 480 руб. (185 грн);
  • маргарин – 90 руб. (35 грн);
  • творожная масса с разными наполнителями – от 115 руб. (44 грн).

Самый дешевый сыр стоит 330 руб. (127 грн).

Цены на курятину:

  • куриная четверть – 143 руб. (55 грн);
  • фарш из филе – 230 руб. (88 грн);
  • крыло – 135 руб. (52 грн);
  • бедро – 145 руб. (56 грн);
  • филе – 225 руб. (87 грн);
  • тушка – 135 руб. (52 грн).

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