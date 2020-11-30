Соус «Краснодарский» и маргарин: Цены на рынке в Луганске (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал в соцсети цены на продукты.
Мужчина побывал на рынке в районе «Таксопарка» – в понедельник он практически пуст, закрыты почти все торговые точки.
При этом в центральном здании торговля ведется.
Луганчанин показал цены на ряд продуктов:
- подсолнечное масло (1 л) – от 115 руб. (44 грн по местному курсу на 30.11.2020);
- горчица в баночке – 15 руб. (6 грн);
- соус «Краснодарский» (0,5 л) – 54 руб. (21 грн);
- фасоль в томате (0,4 л) – 35 руб. (13 грн).
Продают также молочку:
- кефир (в пленке) объемом 1 л – 32 руб. (12 грн);
- ряженка жирностью 3,2% 0,5 л – 36 руб. (14 грн);
- масло сливочное – 480 руб. (185 грн);
- маргарин – 90 руб. (35 грн);
- творожная масса с разными наполнителями – от 115 руб. (44 грн).
Самый дешевый сыр стоит 330 руб. (127 грн).
Цены на курятину:
- куриная четверть – 143 руб. (55 грн);
- фарш из филе – 230 руб. (88 грн);
- крыло – 135 руб. (52 грн);
- бедро – 145 руб. (56 грн);
- филе – 225 руб. (87 грн);
- тушка – 135 руб. (52 грн).