Соус «Краснодарский» и маргарин: Цены на рынке в Луганске (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска показал в соцсети цены на продукты.

Мужчина побывал на рынке в районе «Таксопарка» – в понедельник он практически пуст, закрыты почти все торговые точки.

При этом в центральном здании торговля ведется.

Луганчанин показал цены на ряд продуктов:

подсолнечное масло (1 л) – от 115 руб. (44 грн по местному курсу на 30.11.2020);

горчица в баночке – 15 руб. (6 грн);

соус «Краснодарский» (0,5 л) – 54 руб. (21 грн);

фасоль в томате (0,4 л) – 35 руб. (13 грн).

Продают также молочку:

кефир (в пленке) объемом 1 л – 32 руб. (12 грн);

ряженка жирностью 3,2% 0,5 л – 36 руб. (14 грн);

масло сливочное – 480 руб. (185 грн);

маргарин – 90 руб. (35 грн);

творожная масса с разными наполнителями – от 115 руб. (44 грн).

Самый дешевый сыр стоит 330 руб. (127 грн).

Цены на курятину: