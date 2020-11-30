Большинство процедур выполняют вручную: В «ДНР» показали, как проверяют зерно (Фото)

В «ДНР» завершают сбор поздних зерновых и технических культур. Об этом сообщают в сюжете одного из местных телеканалов.

«Качество урожая контролируется специалистами госинспекции министерства агропромышленности и продовольствия», – уверяют в сюжете и добавляют, что «сертификат» выдается производителю только после соответствующей проверки в специальной лаборатории.

На пробу берется произвольно 2 кг из нескольких тонн зерна, и в процентном соотношении рассчитываются все необходимые показатели.

Большинство процедур специалисты выполняют вручную. Делается размол зерна, размолотое зерно (шрот) взвешивается, замешивается тесто. Тесто лежит 20 минут – и потом идет процесс отмывки клейковины в пределах 30 минут.

Выделив из зерна необходимое для проверки, проводят взвешивание. Качество проверяют по специальной таблице. А для определения сорности зерно от ненужных примесей отделяют пинцетом, вручную. Просматривают выборку 100-200 граммов, остальное пропускают через прибор.

Специалисты должны иметь высшее образование и отличать зерна горчицы, пшеницы, сорняков.

В целом семена проходят целый цикл проверок в условиях лаборатории. Определяется клейковина, стекловидность, влажность, сорность, массовую долю жира и др.

За текущий год, уверяют в «республике», было проинспектировано 2 814 транспортных средств, то есть около 67 тыс. тонн зерна. После того, как зерно пройдет все стадии проверки, производителю выдается «сертификат» с указанием характеристик сельхозкультуры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube