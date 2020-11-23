В Донецке из водопроводных кранов текут канализационные стоки, – соцсети (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители Калининского района жалуются на грязную воду в водопроводе.

Как пишут местные жители в соцсети, в некоторых домах из крана идет грязная, с землей, вода. В частности, о проблеме пишут жители бул. Шахтостроителей и других улиц Калининского района.

«Полезные минералы ДНР… Так это же халявная Coca-Cola от Пушилина… Какая республика, такая и вода… Так пригласите Пушилина на чай… Цветочный – вода грязная… Вода с землей», – пишут дончане.

«Да труба, видать, лопнула, и весь грунт ща напором... Ну короче, поняли. Ждите: где-то асфальт скоро провалится… После ремонта часто такая вода идет… На ж/д такое было пару дней назад, но чуть светлее вода была, может, авария?», – делятся предположениями люди.

При этом в некоторых домах в водопроводную воду попали канализационные стоки. «Канализация пошла с крана», – пишут жители Калининского района.