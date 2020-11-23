В ТКГ раскрыли суть плана «Б» по Донбассу

У украинской стороны на переговорах по Донбассу есть план «Б», в основе которого лежит инициатива по вводу миротворцев. Он пока обсуждается. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает «ТСН».

«Неофициально говорю о плане "Б", как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там – миротворцы», – отметил Арестович.

По его словам, от условного «плана Порошенко» он ничем не отличается.

«Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля», – рассказал спикер украинской стороны в ТКГ.

Напомним, ранее бывший глава МИД Украины, назначенный послом Украины в Великобритании, Вадим Пристайко заявил, что в решении вооруженного конфликта на Донбассе у Украины есть три этапа – выполнение Минских соглашений, введение миротворцев ООН и переселение жителей с неподконтрольных территорий. Он отметил, что если «Минск» и миротворцы не сработают, тогда придется переходить к плану «Б» – к программе по переселению людей. Ее некоторые называют планом «С» («Стена»), однако Пристайко не нравится такое определение, т.к. оно вызывает негативные эмоции и отторгается обществом.